Война Израиля с ХАМАС: ЦАХАЛ наносит удары по Газе, переговоры вновь зашли в тупик

Во вторник израильские войска вели бои с боевиками ХАМАС в нескольких районах Газы, а чиновники палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного группировке, сообщили о по меньшей мере 13 убитых в результате израильских бомбардировок в южных и центральных районах анклава.

По их данным, в Рафахе на юге сектора, где израильские войска действуют с мая, пять палестинцев были убиты в результате авиаудара по жилому дому, а в соседнем Хан-Юнисе погибли мужчина, его жена и двое детей.

По словам медиков, в центре Газы в лагере беженцев "Нусейрат" в результате обстрела и авиаударов погибли по меньшей мере четыре палестинца. По словам жителей, утром во вторник израильские танки бомбили южный сектор города Газа.

Израильские военные заявили, что войска продолжают "разведывательные" действия в Рафахе, и за последние 24 часа уничтожили множество палестинских боевиков. По словам военных, воздушные удары были нанесены по боевикам, туннелям и другим объектам военной инфраструктуры ХАМАС.

Израильские ВВС поразили около 40 целей на территории анклава, включая снайперские и наблюдательные посты, военные сооружения и заминированные здания.

Боевые подразделения ХАМАС и "Исламского джихада" в отдельных заявлениях сообщили, что их бойцы атаковали израильские войска в нескольких местах, используя противотанковые ракеты и минометный огонь.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был переправлен в Газу в качестве заложников, Израиль принялся методично уничтожать инфраструктуру группировки в ходе крупной военной операции в секторе Газа.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, за девять месяцев конфликта погибло более 38 400 палестинцев.

Израиль утверждает, что по меньшей мере треть погибших палестинцев — боевики. По данным ЦАХАЛ, израильские военные потеряли в Газе 326 солдат.

Параллельно продолжались переговоры о прекращении огня и возвращении израильских заложников, а также освобождении палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

При посредничестве Египта и Катара сторонам удалось достичь определенного прогресса, и несколько раз сообщалось, что соглашения удастся достигнуть в ближайшее время.

Однако в субботу, как сообщили египетские источники в органах безопасности, переговоры зашли в тупик: три дня напряженных переговоров не привели к приемлемым результатам.

Очередная попытка израильтян уничтожить высшего военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа, о результатах которой пока нет точных данных, также повлияла на ход переговоров — по данным палестинской стороны, в результате удара в районе Хан-Юниса погибли более 90 человек и сотни получили ранения.

Палестинский чиновник, близкий к переговорам, заявил во вторник агентству Reuters, что ХАМАС стремится не допустить прекращения переговоров, несмотря на то что военные действия израильтян становятся более масштабными.

"ХАМАС хочет, чтобы война закончилась, но не любой ценой. Движение говорит, что проявило необходимую гибкость, и давит на посредников, чтобы заставить Израиль ответить взаимностью", — сказал чиновник, попросивший об анонимности.

По его словам, ХАМАС считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается избежать сделки, выставляя дополнительные условия: ограничения на возвращение перемещенных лиц в северную часть Газы и сохранение контроля над границей с Египтом в Рафахе.

Для ХАМАС эти условия неприемлемы, группировка требует вывода израильских войск из районов, включающих границу между Египтом и Газой.

По сообщениям New York Times, ссылающейся на израильских чиновников и западных дипломатов, Израиль и Египет в частном порядке также обсудили возможность отвода израильских солдат с границы Газы с Египтом. Это могло бы устранить одно из главных препятствий на пути к заключению соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

Однако главным камнем преткновения по-прежнему остается продолжительность перемирия: ХАМАС требует, чтобы оно было постоянным, в то время как Израиль настаивает на праве продолжать операции против группировки по истечении ограниченного срока прекращения огня.

Два старших советника Нетаньяху заявили, что Израиль по-прежнему хочет добиться прекращения огня, отметил в понедельник представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Миллер также отметил, что, по мнению американской администрации, число погибших гражданских лиц в Газе остается "неприемлемо высоким".

Белый дом сообщил, что в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен принял двух влиятельных израильских чиновников — министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби — "чтобы выразить нашу серьезную озабоченность недавними жертвами среди гражданского населения в Газе".

Ссылаясь на доклад Программы ООН по окружающей среде, агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявило в своем сообщении на сайте X, что потребуется 15 лет, чтобы расчистить около 40 миллионов тонн завалов и развалин в Газе.

Это потребует более 100 грузовиков и обойдется более чем в 500 миллионов долларов.