Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Памятник Евгению Пригожину осквернили в Петербурге (видео)

Опубликовано:

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин. Кадр из видео: t.me/Prigozhin_hat

В Сети появилось видео с памятником Евгению Пригожину, оскверненным вандалами. К этому моменту он уже приведен в порядок, а делом занялись правоохранительные органы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, на видеороликах, которые распространились в X (бывший Twitter) и Telegram-каналах, видно, что памятник был облит белой краской, а в левую руку памятника вложен фаллоимитатор.

В администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга изданию сообщили, что памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину привели в порядок.

По данным властей, инцидент произошел накануне - в пятницу, 19 июля.

"Правоохранительные органы занимаются вопросом", - сообщает издание.

Внимание: видео содержит контент 18+.

Монумент - скульптуру Пригожина и гранитный обелиск - установили на могиле основателя ЧВК на Пороховском кладбище в конце мая. А официальное открытие состоялось 1 июня - в день, когда ему должно было исполниться 63 года.

В декабре на стене здания на набережной лейтенанта Шмидта, где располагался офис Пригожина, появилась мемориальная доска.

Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет. В нем находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - его гибель подтвердил Следственный комитет РФ. Помимо него в момент крушения самолета на борту были еще 9 человек.

Позже российские СМИ сообщили, что стюардесса Кристина Распопова была уроженкой Казахстана.

После крушения самолета президент РФ Владимир Путин высказался о трагедии. Его пресс-секретарь также сообщил, что Путин не планирует присутствовать на похоронах Евгения Пригожина.

Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли в "закрытом режиме". Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с его отцом, в отсутствие прессы. На похоронах Чекалова, в отличие от Пригожина, журналисты побывать успели, хотя и столкнулись с препятствиями: их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.

В конце июня "Русская служба Би-би-си" публиковала материал о том, как за прошедшие 12 месяцев изменилась жизнь других участников этой истории, что с ними происходило тогда и как они живут сейчас.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2137284-pamyatnik-evgeniyu-prigozhinu-oskvernili-vandaly-v-peterburge-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie