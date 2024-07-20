Памятник Евгению Пригожину осквернили в Петербурге (видео)

В Сети появилось видео с памятником Евгению Пригожину, оскверненным вандалами. К этому моменту он уже приведен в порядок, а делом занялись правоохранительные органы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, на видеороликах, которые распространились в X (бывший Twitter) и Telegram-каналах, видно, что памятник был облит белой краской, а в левую руку памятника вложен фаллоимитатор.

В администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга изданию сообщили, что памятник основателю ЧВК Евгению Пригожину привели в порядок.

По данным властей, инцидент произошел накануне - в пятницу, 19 июля.

"Правоохранительные органы занимаются вопросом", - сообщает издание.

Внимание: видео содержит контент 18+.

Монумент - скульптуру Пригожина и гранитный обелиск - установили на могиле основателя ЧВК на Пороховском кладбище в конце мая. А официальное открытие состоялось 1 июня - в день, когда ему должно было исполниться 63 года.

В декабре на стене здания на набережной лейтенанта Шмидта, где располагался офис Пригожина, появилась мемориальная доска.

Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет. В нем находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - его гибель подтвердил Следственный комитет РФ. Помимо него в момент крушения самолета на борту были еще 9 человек.

Позже российские СМИ сообщили, что стюардесса Кристина Распопова была уроженкой Казахстана.

После крушения самолета президент РФ Владимир Путин высказался о трагедии. Его пресс-секретарь также сообщил, что Путин не планирует присутствовать на похоронах Евгения Пригожина.

Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли в "закрытом режиме". Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с его отцом, в отсутствие прессы. На похоронах Чекалова, в отличие от Пригожина, журналисты побывать успели, хотя и столкнулись с препятствиями: их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.

В конце июня "Русская служба Би-би-си" публиковала материал о том, как за прошедшие 12 месяцев изменилась жизнь других участников этой истории, что с ними происходило тогда и как они живут сейчас.