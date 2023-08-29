Пригожина и его заместителя похоронили в Петербурге. Похороны прошли в "закрытом режиме"

Траурные фото и цветы в Москве. Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket|/Getty Images

Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вечером во вторник сообщила, что прощание с ним "состоялось в закрытом формате" и "желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище". Днем журналисты безуспешно пытались найти кладбище, где будут хоронить Пригожина.

Ранее во вторник на Северном кладбище похоронили одного из ближайших соратников главы ЧВК "Вагнер" Валерия Чекалова с позывным "Ровер".

Приготовления к похоронам сотрудников ЧВК, находившихся на борту разбившегося в Тверской области самолета Пригожина, проходили на нескольких кладбищах Петербурга еще накануне, однако Пороховское кладбище среди них не упоминалось.

"Ничего необычного, просто вип-похороны"

Во вторник в течение всего дня журналисты следили за перемещениями траурных кортежей по Петербургу, однако точной информации о том, где и когда будет похоронен Пригожин, не было.

На Пороховском кладбище изданию MSK1 сообщили, что похоронили Пригожина "около 16 часов дня". "Так пожелали родственники", – ответили на кладбище на вопрос, почему о месте похорон ранее не сообщалось.

Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с его отцом, рассказали в администрации кладбища телеканалу "Дождь" (внесен в реестр "иноагентов" и объявлен в России нежелательной организацией).

Воинских почестей, которые были положены Пригожину как Герою России, судя по всему, во время похорон не было. Издание "Агентство" (также в реестре "иноагентов") со ссылкой на сотрудника кладбища пишет, что на похоронах было 20-30 человек и не было людей в военной форме.

"Было от 20 до 30 человек. Только близкие и родственники, их я знаю. Минут 40 шла церемония. Все были в штатском, военных я не видел. Я работаю в отрасли уже больше 30 лет, для меня ничего необычного, просто вип-похороны", – сказал собеседник издания.

Пороховское кладбище находится на Охте – в северо-восточной части Петербурга и считается полузакрытым. Там хоронят в родственные могилы, кроме того есть подготовленные урновые участки и колумбарная стена.

Кладбище было открыто возле порохового завода при церкви Ильи Пророка в ХVIII веке. Исторически там хоронили рабочих расположенных в округе заводов, чиновников, купцов и военнослужащих, однако элитных захоронений не было. На кладбище есть братские захоронения периода Великой Отечественной войны и могилы погибших в блокаду жителей Ленинграда.

На сайте администрации Петербурга говорится, что это одно из немногих «профессиональных» кладбищ в городе — в XIX веке там в общих могилах хоронили пороходелов и артиллеристов, которые погибли при взрывах на Охтинском заводе и на артиллерийских полигонах.

"Полиции на кладбище нет"

На похоронах Чекалова, в отличие от Пригожина, журналисты побывать успели, хотя и столкнулись с препятствиями – их не подпускали к процессии и не давали снимать фото и видео.

Корреспондент "Север.Реалии" (издание также в реестре "иноагентов"), который следил за происходящим на Северном кладбище, рассказывал Би-би-си, что один из пришедших на похороны мужчин угрожал, что если журналисты не откажутся снимать "по-хорошему", то может быть "по-плохому", поскольку "полиции на кладбище нет".

По оценкам корреспондентов "Ротонды" и "Бумаги" (также в реестре "иноагентов"), к церкви, где проходило отпевание Чекалова, пришли около сотни человек. "Ситуация там сейчас очень массовая", – отмечало издание "Фонтанка".

Всего в катастрофе с бизнес-джетом Пригожина погибли 10 человек. Как сообщала Росавиация, в списке пассажиров помимо Пригожина и Чекалова были командующий ЧВК Дмитрий Уткин, охранники Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев, а также гражданские пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Как писала Би-би-си, 47-летний Валерий Чекалов возглавлял в Петербурге компании, связанные с Пригожиным. Он был включен в украинские и американские санкционные списки.

Чекалова называли заместителем Пригожина в ЧВК "Вагнер", отвечавшим за транспортную логистику, отмечает "Ротонда".

В 2011-2018 годы Чекалов руководил (а в 2016-2017 годы и формально владел) петербургской компанией "Коллектив-Сервис". В 2012 году эта компания стала одной из близких Пригожину структур, получивших подряд на поставку питания для армии по контракту с "Военторгом" Минобороны.

Чекалов также возглавлял созданную в 2014 году компанию "Нева" и владел половиной активов этой компании. Дочкой "Невы" была компания "Евро Полис", с 2017 года ее филиал действует в Сирии в Сирии, а уставный капитал компании вырос с 10 тыс. рублей до 3 млн рублей. В то время компания могла получить право на охрану и разработку месторождений нефти и газа в Сирии, писала "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго России.

"Евро Полис" с 2021 года находится под санкциями Евросоюза.

Бизнес-джет Пригожина разбился под Тверью 23 августа, на его борту было 10 человек, все они погибли. Как сообщали СМИ, тела погибших сильно пострадали и не поддавались визуальному опознанию.

27 августа Следственный комитет сообщил, что результаты молекулярно-генетических экспертиз показали, что личности погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку в полетном листе.

Сомнения в гибели Евгения Пригожина вызывали не только обстоятельства его биографии, но и тот факт, установленный Би-би-си, что у основателя "Вагнера" были "двойники" – граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество, и получали паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина, помогая руководству ЧВК скрывать его передвижения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034514-prigozhina-i-ego-zamestitelya-pohoronili-v-peterburge-pohorony-proshli-v-zakrytom-rezhime/