"Должен быть максимально допустимый возраст": Илон Маск – о кандидатах в президенты США

Илон Маск написал в своей соцсети Х, что для кандидатов в президенты США должен быть установлен предельный допустимый возраст, передает NUR.KZ.

Вчера в пользовательница задалась вопросом, почему для кандидатов в президенты США не установлен предельный допустимый возраст.

"Я не понимаю, почему ты не можешь быть президентом, пока тебе не исполнится 35, но ты можешь стать президентом, когда тебе уже за 80? Почему возрастные ограничения не действуют в обе стороны?" - написала AshleyDCan.

В комментариях к этому посту ей ответил Илон Маск.

"Да, должен быть максимальный (допустимый для кандидата в президенты - прим. ред.) возраст. Основатели (Конституции США - прим. ред.) тогда просто не ожидали, что кто-то проживет так долго!" - написал бизнесмен.

Напомним, ранее появилась информация, что Илон Маск заявил о планах выделять 45 млн долларов в месяц политическому комитету, поддерживающему предвыборную программу Дональда Трампа.

Однако позже в своей соцсети Х Маск опроверг это утверждение, написав, что "никому ничего не обещал".

"Я действительно создал комитет политических действий, который направлен на поддержку кандидатов, выступающих за меритократию и личную свободу, но на сегодняшний день финансирование было намного ниже этого уровня ", - написал бизнесмен.

Что касается темы возраста кандидатов в президенты США - она обсуждается со времени дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом. Тогда местные СМИ оценили выступление Байдена как "путаную речь 81-летнего дедушки, кем он и является".

А издание Time напоминало, что избиратели сообщали социологам: они обеспокоены возрастом обоих кандидатов. По приведенным данным опроса, почти две трети опрошенных считают, что и Трамп, и Байден слишком стары для этой работы. Еще четверть считает, что Байден слишком стар.

Также ранее сообщалось, что на дебатах Джо Байдена с Дональдом Трампом обсуждался в том числе и вопрос возраста кандидатов. Трамп заявил, что в 2018 году прошел тест на когнитивные способности, подчеркнув, что Байден ни разу такого не сделал.