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WSJ: Илон Маск будет выделять 45 млн долларов в месяц предвыборному штабу Дональда Трампа

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Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: NICHOLAS KAMM,BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Илон Маск заявил, что планирует выделять 45 млн долларов в месяц политическому комитету, поддерживающему предвыборную программу Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Сформированный в июне политический комитет America PAC сосредоточен на регистрации избирателей и убеждении граждан голосовать досрочно. Кроме того, комитет будет сосредоточен на том, чтобы побуждать жителей колеблющихся штатов голосовать с помощью почтовых бюллетеней.

Коалиция оценила, что у демократов исторически были очень мощные кампании, направленные на коммуникацию с избирателями, и приняла во внимание суммы, которые команда Байдена выделила на мероприятия в колеблющихся штатах. America PAC попытается этому противостоять.

Желание поддержать политический комитет республиканцев выразили соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который является генеральным директором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

По данным источников, в число спонсоров America PAC также готовится войти самый богатый человек в мире Илон Маск.

По официальным данным, America PAC получила пожертвования на сумму 8,75 млн долларов с апреля по июнь. Как сообщает источник WSJ, Маск планирует начать делать пожертвования в июле. Он планирует выделять по 45 млн долларов в месяц, что превышает сумму, полученную организацией за второй квартал 2024 года.

В марте 2024 года Маск заявлял, что не собирается делать пожертвования политическим штабам Трампа и Байдена. Однако в последние месяцы основатель Tesla и SpaceX сблизился с Дональдом Трампом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2134617-wsj-ilon-mask-budet-vydelyat-45-mln-dollarov-v-mesyac-predvybornomu-shtabu-donalda-trampa/

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