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В России могут запретить "тапалку" Hamster Kombat

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Мужчина играет в Hamster Kombat
Игра Hamster Kombat. Иллюстративное фото: Aref Taherkenareh/picture alliance/Getty Images

Депутат российской Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что игру-кликер Hamster Kombat нужно запретить в России, так как считает ее мошеннической, передает NUR.KZ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что к "тапалке" стоит присмотреться повнимательнее.

"Надо пресекать, конечно. Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть", – заявил он.

Депутат обратил внимание не только на основную механику игры, но и на наличие дополнительных заданий, за счет выполнения которых можно заработать больше монет. В пример он привел ежедневный просмотр роликов на YouTube, за которые дается сразу по сто тысяч монет.

По словам Аксакова, его тревожит динамика просмотров: так, последний на данный момент ролик набрал свыше пяти миллионов просмотров всего за 22 часа. Парламентарий такую картину назвал "чуть ли не психозом". 

"К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит", – отметил российский депутат.

При этом Анатолий Аксаков добавил, что "хомяком" депутаты пока еще прицельно не интересовались и нельзя сказать, когда состоится обсуждение, и что именно будут обсуждать: блокировку Hamster Kombat или какое-либо дополнительное регулирование проектов, связанных с криптовалютами. 

"Но обсуждать надо точно", – подчеркнул он.

Также напомним, ранее казахстанцев предупреждали, что игра Hamster Kombat, которая за последние месяцы обрела большую популярность, стала привлекать внимание мошенников.

Кроме того, пользователей уже предупреждали о злоумышленниках, которые предлагают игрокам за деньги "накручивать" приглашенных участников в Hamster Kombat.

Ранее о проекте Hamster Kombat высказывался основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, вскоре команда "хомяка" выпустит свой токен на TON.

Также мы рассказывали, что собой представляет игра Hamster Kombat и почему она так популярна. При этом специалисты объясняли, можно ли заработать на популярных криптоиграх через смартфон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2136762-v-rossii-mogut-zapretit-tapalku-hamster-kombat/

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