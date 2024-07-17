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Байден рассказал, при каком условии выйдет из президентской гонки

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал условие для выхода из президентской гонки - об этом политик рассказал в интервью. Небольшой отрывок опубликовали в Сети.

CBS News анонсировал интервью американского президента телеканалу BET - оно должно выйти 17 июля. В небольшом отрывке, опубликованном на CBS, Байден ответил на вопрос, при каком условии он выйдет из президентской гонки.

"Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема", - сказал Байден по этому поводу.

Напомним, многие демократы призвали Байдена выйти из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые пресса оценила катастрофическими для действующего президента США. Спонсоры Демпартии США заявили, что намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента.

Например, знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни также призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Позже на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135289-bayden-rasskazal-pri-kakom-uslovii-vyydet-iz-prezidentskoy-gonki/

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