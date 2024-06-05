Байден временно лишил нелегальных иммигрантов из Мексики права просить убежища

Президент США Джо Байден объявил о подписании указа, направленного на сокращение числа мигрантов из Мексики, достигшего в последние годы рекордных показателей.

Люди, пересекшие американскую границу незаконно, будут лишены права обращаться за предоставлением убежища в США, однако действовать эта мера будешь лишь до тех пор, пока южная граница остается "перегруженной", заявил президент.

Администрация Байдена утверждает, что вводимое ограничение облегчит сотрудникам иммиграционной службы выдворение из США людей, находящихся в стране нелегально.

"За счет этого министерство юстиции будет иметь возможность быстрее рассматривать дела, а министерство внутренней безопасности сможет быстрее выдворять за границу лиц, у которых нет законных оснований находиться в Соединенных Штатах", — утверждается в распространенном сообщении.

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Представители Белого дома уверяют: ограничение будет носить временный характер. Как только число мигрантов, пересекающих границу, вновь снизится до безопасного и управляемого уровня, оно будет снято.

"Меры будут вступать в силу в тех случаях, когда высокий уровень миграции на южной границе будет превышать нашу способность своевременно принимать меры, как это происходит сегодня", — поясняется в заявлении Белого дома.

В прошлом году официальные показатели миграции с юга несколько снизились, одна эксперты уверены, что долго наметившаяся тенденция не продлится.

Иммиграция — один из ключевых вопросов избирателей в преддверии ноябрьских президентских выборов, так что и демократы, и республиканцы пытаются заработать на этой теме дополнительные политические очки, не отпугнув в то же время от себя испаноязычных избирателей.

Трамп отреагировал на это решение Байдена еще до того, как о нем объявили

Лиза Ламберт, корреспондент Би-би-си в США

Это решение Байдена никого не шокировало. Его ждали уже некоторое время, и на прошлой неделе начали просачиваться некоторые подробности.

Поэтому неудивительно, что штаб предвыборной кампании Трампа прокомментировал этот указ до того, как он нем было официально объявлено.

Во вторник утром пресс-секретарь кампании Каролин Ливитт опубликовала заявление из шести предложений. В нем говорилось, что указ "предназначен для амнистии, а не для безопасности границ".

В этом заявлении администрация Байдена обвиняется в желании освободить задержанных мигрантов как можно скорее и "дать зеленый свет" торговцам людьми. В нем утверждается, что Байден не хочет по-настоящему закрывать границу, потому что он обязан "радикальным левым демократам".

Большая часть заявления была направлена ​​против самих нелегальных мигрантов, представляя их как преступников. Это обычная тема в президентской кампании Трампа.

Уже второй раз в этом году Трамп и Байден сталкиваются по вопросу о нелегальной миграции.

Ранее в этом году Трамп помог провалить законопроект в Конгрессе, который предполагал миграционные реформы, которые предлагали Байден, демократы и некоторые республиканцы. Тогда Трамп заявил, что "только дурак" проголосует за его принятие.

Джо Байден утверждал, что бывший президент оказал давление на законодателей, чтобы они отклонили законопроект, "потому что Дональд Трамп считает, что он плох для него в политическом плане".