"На случай, если что-то пойдет не так": жена Ассанжа призвала следить за его рейсом в США (видео)

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла призвала общественность отслеживать рейс журналиста в воздушном пространстве США - об этом она написала в своем микроблоге в X, передает NUR.KZ.

"Рейс Джулиана Ассанжа VJ199 приземлился в Бангкоке и вскоре снова взлетит, и войдет в воздушное пространство США, где он предстанет перед американским судьей. Пожалуйста, следите за AssangeJet, нам нужно, чтобы все внимание было приковано к его рейсу на случай, если что-то пойдет не так", - написала она.

В Сети также распространили кадры прибытия Ассанжа в Бангкок.

На официальной странице WikiLeaks в соцсети X распространили ссылку, по которой можно следить за полетом самолета с Ассанжем.

Сегодня стало известно о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится к сделке с американским правосудием, в рамках которой он признает себя виновным в разглашении военных секретов и выйдет на свободу.

В WikiLeaks заявили, что сделка стала возможна после длительных переговоров с Министерством юстиции США, и добавили, что официально процедура еще не завершена.

США изначально обвиняли Ассанжа в соучастии во взломе правительственных компьютеров, а потом добавили к этому еще 17 обвинений в нарушении законов о шпионаже. Еще никогда с момента принятия этого закона по нему не преследовали журналистов. Джулиан Ассанж считает себя журналистом.

США утверждают, что Джулиан Ассанж своими публикациями поставил под угрозу сотни людей. По утверждению самого Ассанжа, его разоблачения, сделанные в 2010 году, свидетельствуют о военных преступлениях США.

В мае сообщалось, что Ассанж добился права на обжалование решения об экстрадиции в США.