Джулиан Ассанж добился права на обжалование решения об экстрадиции в США

Лондонский Высокий суд постановил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может подать новую апелляцию против его высылки в США.

Ему было разрешено подать жалобу на постановление суда об экстрадиции в США, где его ждет суд за утечку военных секретов, которая, по мнению обвинителей, поставила под угрозу жизни людей.

Это решение означает, что Ассанж сможет оспорить заверения США о том, как будет проходить его возможный судебный процесс и не будет ли нарушено его право на свободу слова.

Теперь у Ассанжа, который содержится в тюрьме Белмарш, будет несколько месяцев на подготовку апелляции.

После вынесения решения адвокаты Ассанжа обнялись в суде. Они утверждают, что дело против него политически мотивировано.

Защита Джулиана Ассанжа говорит, что в случае экстрадиции основателя WikiLeaks ждут нечеловеческие условия, ему грозит обращение, равносильное пыткам.

Ранее в понедельник жена 52-летнего Ассанжа Стелла Ассанж заявила Би-би-си, что этот день станет решающим в затянувшейся судебной тяжбе.

США изначально обвиняли Ассанжа в соучастии во взломе правительственных компьютеров, а потом добавили к этому еще 17 обвинений в нарушении законов о шпионаже. Еще никогда с момента принятия этого закона по нему не преследовали журналистов. Джулиан Ассанж считает себя журналистом.

США утверждают, что Джулиан Ассанж своими публикациями поставил под угрозу сотни людей.

По утверждению самого Ассанжа, его разоблачения, сделанные в 2010 году, свидетельствуют о военных преступлениях США.

Если Ассанж окажется в США и будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 175 лет тюрьмы.