Ассанж освобожден из тюрьмы в Лондоне и готовится заключить сделку с властями США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится к сделке с американским правосудием, в рамках которой он признает себя виновным в разглашении военных секретов и выйдет на свободу, следует из судебных документов, опубликованных в ночь на вторник.

В соответствии со сделкой 52-летнему Ассанжу будут предъявлены обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения с зачетом пяти лет, которые он уже провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, после чего он будет освобожден и сможет вернуться в Австралию.

Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном — по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш о войнах в Афганистане и Ираке.

Ожидается, что сделка, в рамках которой он признает себя виновным лишь по одному пункту, будет оформлена в среду утром в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана.

В WikiLeaks сообщили, что в понедельник Ассанж был освобожден из тюрьмы "Белмарш" на востоке Лондона и покинул Британию.

"Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима "Белмарш" утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт "Станстед", где сел на самолет и улетел из Великобритании", — написали его соратники в соцсети X.

Они отметили, что сделка стала возможна после длительных переговоров с Министерством юстиции США, и добавили, что официально процедура еще не завершена. По данным WikiLeaks, из Лондона Ассанж направился в Австралию.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу австралийских властей прекратить уголовное преследование Ассанжа.

"Премьер-министр Энтони Албаниз ясно дал понять, что дело господина Ассанжа слишком сильно затянулось, и его дальнейшее пребывание в тюрьме ничего не даст", — заявил представитель правительства Австралии, комментируя сообщения о сделке.

Сделка с американскими властями положит конец юридической тяжбе, которая продолжалась более 10 лет и грозила обернуться длительным тюремным сроком.

В случае экстрадиции в США и обвинительного приговора основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.

Жена Джулиана Ассанжа Стелла поблагодарила тех, кто поддерживал основателя WikiLeaks долгие годы.

"Джулиан свободен! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность всем, кто поддержал глобальную кампанию по его освобождению", — написала она в соцсети X.

Пара познакомилась, когда Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.

Это обвинение позже было снято. Сам Ассанж отрицал вину и утверждал, что обвинения шведских властей — лишь предлог для его экстрадиции в США.

В посольстве Эквадора основатель WikiLeaks провел семь лет, после того как власти страны в 2012 году предоставили ему убежище и гражданство.

В 2019 году Ассанжа выселили из посольства, объяснив это нарушениями условий предоставления убежища с его стороны, и лишили эквадорского гражданства.

Британские власти арестовали Ассанжа и поместили в тюрьму строгого режима "Белмарш", после чего начался судебный процесс о его экстрадиции в США.

Сайт WikiLeaks начал публиковать сотни тысяч американских секретных документов и дипломатическую переписку в 2010 году.

Власти США утверждали, что своими публикациями Ассанж поставил под угрозу жизни сотен американских граждан.