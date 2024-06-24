Гагарина, Шаман, Охлобыстин и еще более 100 человек попали под санкции Евросоюза

Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Помимо экспорта, импорта и энергетики, они затрагивают 27 судов "теневого флота" и 116 российских физических и юридических лиц, передает NUR.KZ.

Совет Евросоюза утвердил новый, четырнадцатый, пакет санкций в отношении России из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Документ опубликован сегодня на сайте Совета ЕС.

По информации на сайте РБК, принятые меры включают:

ограничения против 116 физических и юридических лиц;

ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты;

санкции против 27 судов из "теневого флота", используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты;

запрет на поставки в Россию марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов, ряда видов пластика, электрооборудования и экскаваторов;

ограничения на импорт гелия из России;

меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT;

запрет на посадку или полет над территорией ЕС самолетов, которые выполняют частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России;

запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России;

экспортные ограничения в отношении 61 компании (часть из них из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.

Также Евросоюз запретил приобретать, ввозить или вывозить украинские культурные ценности, если есть подозрения, что их незаконно вывезли с Украины.

На сайте "Интерфакс" уточняется, что в санкционный список Евросоюза попали российские звезды - Полина Гагарина, Ярослав Дронов, сценический псевдоним: Shaman, а также актер Иван Охлобыстин.

Отмечается, что власти ЕС приняли решение о введении санкций в отношении указанных лиц в связи с тем, что они "поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

В Telegram-канале ТАСС также пишут про санкции против миллиардера Романа Троценко, гендиректора и президента издательского дома News Media Арама Габрелянова, шести российских и украинских хакеров, якобы участвовавших в кибератаках против стран ЕС, матери главы Чечни Аймани Кадыровой и не только.

Кроме того, доступ к трем российским СМИ — "РИА Новости", "Известиям" и "Российской газете" — будет ограничен в ЕС с 25 июня, сообщили ТАСС со ссылкой на Совет Евросоюза.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно о предложении включить российскую певицу Полину Гагарину, а также крупных бизнесменов, в предстоящий санкционный пакет Евросоюза.

Предыдущий, 13-й пакет санкций Евросоюза против России, был утвержден в феврале этого года.

Как следует из справочной информации, ЕС вводит санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.