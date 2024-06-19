Евросоюз хочет ввести санкции против Полины Гагариной, сообщили СМИ

В предстоящий санкционный пакет Евросоюза предлагается включить российскую певицу Полину Гагарину, а также крупных бизнесменов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание EUobserver сообщило, что в 14-й пакет санкций ЕС могут включить российскую певицу Полину Гагарину, а также нескольких крупных бизнесменов из РФ - Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева.

Как посчитали в ЕС, Гагарина "получила значительный доход благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях", а также часто выступала на мероприятиях, "посвященных аннексии Россией украинских регионов".

При этом всего в санкционный список предлагается включить 20 физлиц и 22 юрлица. По информации издания, меры также затронут поставки СПГ, экспорт гелия и нефтяные танкеры, а также торговлю крадеными украинскими произведениями искусства.

Во время обсуждения санкций 15 июня Венгрия согласилась с новым пакетом.

Напомним, в феврале Евросоюз принял 13-й пакет антироссийских ограничительных мер в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сообщалось, что ряд предприятий, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, располагаются в третьих странах, включая Казахстан.

На днях специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал, какие риски существуют для нашей страны на фоне антироссийских санкций.

Добавим, по информации на официальном сайте певицы, Полина Гагарина родилась в Москве, 27 марта 1987 года. В раннем детстве 4 года жила в Греции. В Москве окончила эстрадно-джазовое училище по классу вокала.

В 2003 году выиграла шоу талантов "Фабрика звезд" на первом канале. В 2015 году заняла второе место на международном конкурсе "Евровидение".