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Новости русской службы Би-би-си

Украина ждет важных решений от G7. Что Зеленский и лидеры Запада обсуждают на саммите в Италии

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Владимир Зеленский в Италии
Владимир Зеленский в Италии. Фото: Ludovic Marin / AFP / Getty Images

Владимир Зеленский заявил, что большая часть саммита "Большой семерки", который проходит в Италии, будет посвящена именно Украине, ее оборонной и экономической устойчивости. По итогам обсуждений Киев ждет принятия "важных решений", заявил украинский президент.

Зеленский перечислил важные для Киева темы, которые должны обсуждаться сегодня и завтра в Италии на саммите "семерки". Это укрепление коалиции по поставкам ВСУ западных истребителей, ускорение обучения пилотов и поставки самолетов, а также развитие украинской системы ПВО: она должна получить средства большего радиуса действия и мощные западные комплексы.

Кроме того, Зеленский заявил о важности одобрения формата, в котором замороженные российские активы могут быть использованы в пользу Украины.

Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — являются важнейшими финансовыми и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Сумма российских активов, замороженных этими государствами и Европейским союзом, составляет $325 млрд.

Семь богатых западных демократий при участии руководства Евросоюза обсуждают формат использования замороженных российских активов уже не первый год. Последняя версия их плана заключалась в том, чтобы дать Киеву кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.

Как объяснял наш корреспондент, на пути оформления такого решения есть ряд препятствий, в основном связанных с Виктором Орбаном — венгерским премьером и главным союзником Владимира Путина в ЕС.

К тому же, существуют юридические риски: Россия может судиться за свои деньги в независимых европейских судах. И риски денежно-кредитные: другие страны могут охладеть к евро, если вложения в европейской валюте окажутся под угрозой конфискации по политическим мотивам.

При этом советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что "основные моменты" плана уже решены и что вероятен хороший исход.

В последние недели российские официальные лица говорили о том, что идея получения процентов от арестованных активов является "воровством".

Соглашения по безопасности

Зеленский сообщил, что в четверг на полях саммита Киев и Япония подписали соглашение о безопасности

"В 2024 году Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов и продолжит поддерживать нас на протяжении всего 10-летнего срока действия соглашения", — написал Зеленский в соцсети X (бывший твиттер).

Кроме того, аналогичное соглашение подпишет на полях форума Владимир Зеленский и с президентом США Джо Байденом.

Обязательство подписать с Украиной соглашения о безопасности страны "семерки" дали в отдельном коммюнике во время саммита НАТО в прошлом году. К этому обязательству присоединились и другие государства, и к настоящему моменту соглашения с Киевом подписали 15 стран.

"Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал относительно нашей решимости, — говорил ранее журналистам Джейк Салливан. — Если Владимир Путин думает, что он может пересидеть коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается".

В соглашениях о безопасности, заключенных с Украиной, ее союзники обязуются оказывать военную помощь, обучать украинских солдат, помогать в развитии военной промышленности, делиться разведданными.

В то же время, в этих соглашениях нет обязательства воевать за Украину — в них, исходя из первоначального коммюнике "семерки", может лишь содержаться пункт о срочных консультациях в случае, если когда-нибудь, после этой войны, Россия снова вознамерится напасть на Украину.

Поэтому, как часто подчеркивает Киев, они не являются "жесткой" гарантией безопасности и не могут быть заменой членству в НАТО, которого добивается Украина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117202-ukraina-zhdet-vazhnyh-resheniy-ot-g7-chto-zelenskiy-i-lidery-zapada-obsuzhdayut-na-sammite-v-italii/

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