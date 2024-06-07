"Они просят нас защитить свободу". Байден сравнил вторжение в Украину со Второй мировой и извинился перед Зеленским за задержку помощи

Президент США Джо Байден, принимающий участие в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, сравнил события Второй мировой войны с российским вторжением в Украину и назвал защиту демократии в современной Европе данью памяти ветеранов, которые погибли в 1944 году. Глава Белого дома также встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил у него прощения за задержку с оказанием американской помощи.

Выступая в Пуэнт-дю-Ок — одном из секторов наступления союзников в Нормандии 80 лет назад, Байден говорил о жертвах, которые 6 июня 1944 года принесли погибшие воины антигитлеровской коалиции.

«Есть ли у кого-то сомнения, что они поддержали бы решение Америки противостоять путинской агрессии, которая происходит в Европе сегодня? — сказал президент США. — Они просят нас сделать нашу работу: защитить свободу в наше собственное время, защитить демократию, поставить заслон агрессии за рубежом и на родине».

Американские СМИ сравнивают сегодняшнее выступление Байдена с речью президента США Рональда Рейгана, которая была произнесена в том же месте в 1984 году, когда праздновалась 40-летняя годовщина высадки в Нормандии.

На фоне продолжавшейся Холодной войны и противостояния с Советским Союзом Рейган говорил, что США не должны занимать изоляционистскую позицию и активно противостоять тирании во всем мире.

Примечательно, что во время продолжающейся сейчас в США предвыборной кампании Байдену приходится бороться кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, который в прошлом брал на вооружение лозунг американских изоляционистов ХХ века «Америка превыше всего».

Новый пакет помощи и извинения США

В пятницу Байден также встретился в Париже с Владимиром Зеленским, который накануне принимал участие в праздновании 80-летия высадки союзников Нормандии. Президента России Владимира Путина на эти церемонии не пригласили из-за начатого им вторжения в Украину.

Глава Белого дома сообщил Зеленскому, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 225 млн долларов. В него, в частности, войдут ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 155-мм гаубицы. Все это будет передано с военных складов США.

Украина получает очередную партию американской помощи после того, как весной этого года Конгресс США принял закон о выделении на поддержку Киева более 60 млрд долларов. До этого поставки не осуществлялись около шести месяцев, что вызвало значительную нехватку боеприпасов у ВСУ и, по мнению экспертов, способствовало потерям украинской территории.

Законопроект о помощи Украине блокировало правое крыло Республиканской партии, поддерживающее Дональда Трампа. Однако, как сообщалось, позиция его сторонников в Конгрессе изменилась после того, как экс-президент, снова баллотирующийся на эту должность, выступил за то, чтобы обеспечить безопасность Украины.

Во время встречи с Зеленским Байден извинился за эту задержку.

«Я прошу прощения за эти недели непонимания того, что будет принято в плане финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта об этих средствах, из-за некоторых наших очень консервативных членов, которые препятствовали его принятию, но мы добились своего», — сказал Байден.

В течение дня Зеленский также выступил в парламенте Франции, где заявил, что в результате российского вторжения в его страну Европа «к сожалению, больше не является мирным континентом».

Он также выразил надежду, что Саммит мира, который Украина проводит в Швейцарии, поможет окончанию войны.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage-2000-5 и обучит украинских пилотов. «Они позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство», — сказал президент в интервью французским СМИ.

По словам Макрона, Франция также будет участвовать в программе подготовки 4500 украинских военных, но «речь не идет об обучении солдат в зоне боевых действий», поэтому это «не будет означать эскалации».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Макрон «демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте».

«Мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — сказал Песков.