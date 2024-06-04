СМИ связали с Россией гробы с надписью "Французские солдаты в Украине" у Эйфелевой башни

Французская разведка считает, что за акцией с пятью гробами якобы «французских солдат в Украине» может стоять Россия, пишет газета Le Monde.

Утром в субботу, 1 июня, трое мужчин выгрузили из фургона в центре Парижа пять гробов, покрытых французскими флагами. В гробах оказались мешки с гипсом.

Полиция быстро задержала 38-летнего водителя фургона, который рассказал, что двое мужчин заплатили ему 40 евро (по другой информации — 120 евро) за перевозку гробов, а сам он за день до инцидента приехал в Париж из Болгарии.

В тот же день на автовокзале Берси на юго-востоке Парижа полиция задержала двоих мужчин в возрасте 25 и 17 лет, когда те, предположительно, планировали сесть на автобус до Берлина. Согласно сообщениям французских СМИ, они рассказали полиции, что были пассажирами фургона и что за выгрузку гробов к подножью Эйфелевой башни им заплатили по 400 евро каждому.

Как заявили в полиции, задержанный водитель — гражданин Болгарии, а пассажиры — граждане Германии и Украины. Все трое, как пишет AFP, сообщили правоохранителям, что были безработными и нуждались в деньгах.

Они должны были представить перед судом в воскресенье по обвинению в «предумышленном насилии».

AFP по ссылкой на прокуратуру пишет, что акция с гробами может трактоваться как акт психологического насилия, возможное наказание — три года заключения или штраф в 45 тысяч евро.

О вердикте суда не сообщается.

Официальные лица также заявили, что проводят расследование, «чтобы выяснить, не была ли эта акция организована из-за рубежа», пишут французские СМИ.

Как отмечает Le Monde, показания задержанных и содержание телефона одного из них указывают на то, что акцию с гробами координировал 34-летний гражданин Болгарии Георгий Ф. Он разыскивается по подозрению в причастности к двум другим похожим инцидентам — появлению десятков кроваво-красных отпечатков рук на Стене Праведников у парижского Мемориала Холокоста в ночь на 14 мая, а также сотен изображений звезд Давида на улицах Парижа в октябре 2023 года.

В обоих этих эпизодах, по мнению французской полиции, могли быть замешаны российские агенты, целью которых, как полагают правоохранители, могло быть манипулирование общественным мнением.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявил, что не исключает возможности отправки французских военных в Украину. В Кремле в ответ допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления в Украине западного военного контингента.

Французские следователи полагают, что акция с гробами могла быть организована российской разведкой, которая стремится показать, что во Франции существует серьезное противодействие позиции Макрона.

Как отмечает Le Monde, следствие установило, что исполнителей акций со звездами Давида и красными отпечатками сопровождал человек, ответственный за съемку, а сделанные им фотографии впоследствии появлялись на интернет-ресурсах, связанных с российской пропагандой.

Российское издание «Агентство» (в реестре «иноагентов») в свою очередь обращает внимание на то, что об акции с гробами активно рассказывали провластные ресурсы: РИА «Новости», Readovka, «RT на русском», газета «Известия», а также телеграм-каналы «Соловьев» и «Военкор Котенок».