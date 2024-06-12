Путин планирует встретиться с Эрдоганом в Астане

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой Турции Эрдоганом во время своего визита в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы РФ.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, вчера Путин провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

На встрече Путин сообщил, что планирует встретиться с Эрдоганом в следующем месяце.

"Хочу попросить Вас передать самые наилучшие пожелания Президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле, по-моему, 3–4 июля он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы", - сказал Путин Фидану.

Напомним, ранее стало известно, что 3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Акорде сообщали, что на полях саммита главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Путин уже подтвердил свое участие в предстоящем саммите.

Согласно официальному сайту ШОС, Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки".

Основные цели ШОС:

укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами;

содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сферах образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.;

совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;

продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

Официальными языками ШОС являются русский и китайский.

В настоящее время в состав ШОС входят 8 государств-членов, 4 страны имеют статус государства-наблюдателя, 9 стран являются партнерами по диалогу.