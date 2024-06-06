Владимир Путин прилетит в Астану в июле

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о планах посетить Астану в следующем месяце - в июле здесь пройдет саммит ШОС, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Своими планами глава РФ поделился на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы скоро собираемся в Астану. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение. Я, конечно, им воспользуюсь", - заявил российский лидер.

Напомним, накануне в Акорде сообщили, что саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане 3-4 июля.

В пресс-службе президента Казахстана проинформировали, что главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Согласно официальному сайту ШОС, Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки".

Основные цели ШОС:

укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами;

содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сферах образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.;

совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;

продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

Официальными языками ШОС являются русский и китайский.

В настоящее время в состав ШОС входят 8 государств-членов, 4 страны имеют статус государства-наблюдателя, 9 стран являются партнерами по диалогу.