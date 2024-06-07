Угроза новой войны? Противостояние Израиля и "Хезболлы" достигло опасной черты

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» подтвердила свою причастность к новой серии нападений на территорию Израиля, в результате которой один израильский военнослужащий был убит и несколько ранены. Израиль предупреждает, что готов перейти к более активным действиям для защиты своих северных границ.

«Мы готовы к очень интенсивным действиям на севере», — заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В частности, это означает, что Армия обороны Израиля может получить приказ о создании «зоны безопасности» на юге Ливана, подобно той, что существовала до 2000 года. Это помогло бы отодвинуть расположения «Хезболлы» от израильских границ.

На грани войны

Израильские военные эксперты обращают внимание, что в последнее время ракетные удары исламистских боевиков по территории Израиля, а также атаки с помощью дронов, не только участились, но увеличилась их дальность действия.

Власти Израиля обеспокоены тем, что в арсенале «Хезболлы» есть вооружения, способные долететь до центра страны.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что только за последние сутки группировка провела 10 операций против Израиля, включая ракетные удары по приграничным городам и местам дислокации израильских военных, удар по установке израильского ПВО «Железный купол» и атаки посредством оснащенных взрывчаткой дронов.

Также в последние дни участились взаимные артиллерийские обстрелы сторон.

По данным израильской прессы, помимо жертв и раненых среди израильских военнослужащих накануне ранения получили 11 жителей Хурфейша – друзской деревни на севере Израиля. В Армии обороны Израиля заявляют, что на деревню упали два дрона со взрывчаткой.

Руководство «Хезболлы» заявляет, что действует в ответ на израильские удары по позициям группировки. В частности, сообщается, что накануне в Эн-Накуре погиб один боевик группировки.

В ООН в четверг признали высокий риск серьезной эскалации и призвали стороны к сдержанности.

«По мере того, как продолжаются перестрелки на «голубой линии» (линия демаркации, предложенная ООН в 2000 году в рамках вывода израильских войск из южного Ливана – ред.), генеральный секретарь снова призывает стороны немедленно прекратить огонь. Эти перестрелки могут спровоцировать более широкий конфликт, грозящий ужасающими последствиями для региона», — заявил накануне представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Ситуация на ливано-израильской границе обострилась с октября прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль, но до сих пор, по словам экспертов, это обострение классифицировалось как умеренное.

Сейчас обе стороны заявляют, что готовы перейти к фазе полномасштабной войны.

По мнению экспертов, для Израиля, проводящего военную операцию в секторе Газа, это неподходящее время для войны на другом фронте, но у него есть для этого ресурсы и возможности, в отличие от «Хезболлы», которая не может себе это позволить.

Военные возможности «Хезболлы», спонсируемой Ираном, значительны, но война нанесла бы огромный ущерб экономике Ливана, находящейся в бедственном положении с 2019 года.

В летний период в страну приезжают миллионы туристов (в основном ливанцы, проживающие за границей) и подпитывают экономику миллиардами долларов.

Большинство ливанцев, включая сторонников «Хезболлы», выступают против обострения в разгар туристического сезона.

Точка невозврата?

Советник президента США Амос Хохштейн предлагает план дипломатического урегулирования в три этапа.

Сторонам предлагается договориться о прекращении огня, что позволит перемещенным лицам с обеих сторон вернуться в их дома.

Затем Вашингтон готов предложить Ливану некоторые экономические стимулы.

И на третьем этапе предполагается, что стороны проведут демаркацию своих сухопутных границ, как они сделали это с морскими границами в 2022 году.

Однако «Хезболла» заявляет, что не пойдет на прекращение огня, по крайней мере, до окончания израильской операции в Газе.

Израильское командование тоже полагает, что ситуация на границе с Ливаном уже, скорее всего, прошла отметку, на которой дипломатическое урегулирование было возможно.

Белый дом с тревогой следит за настроениями израильских властей и предупреждает, что наземное вторжение израильских войск на территорию Ливана, даже если оно будет ограничено южными районами, может спровоцировать прямое вмешательство Ирана в конфликт.

Например, с помощью Ирана в Ливан могут быть доставлены тысячи боевиков из Сирии и Йемена.

Конфликт в цифрах

С начала эскалации конфликта в октябре 2023 года более 60 тысяч человек были эвакуированы из израильских пограничных городов и поселений вглубь страны и до сих пор не могут вернуться домой.

По данным международной организации Organisation for Migration, ведущей учет потоков миграции в мире, с ливанской стороны свои дома на юге страны покинули примерно 90 тысяч жителей.

По данным на март этого года, в результате израильских ударов в Ливане погибли порядка 320 человек, большинство из них — боевики «Хезболлы», включая командиров, и как минимум 54 мирных жителя.

Однако в «Хезболле» утверждают, что потеряли больше своих бойцов в борьбе с Израилем.

С израильской стороны за прошедшие восемь месяцев погибли по меньшей мере 10 военнослужащих и семь мирных жителей. Десятки человек получили ранения.

Дальность ударов «Хезболлы» выросла в среднем на 50 километров.

Также «Хезболла» начала применять против Израиля ракеты «Буркан», способные нести до 500 килограммов взрывчатки и с радиусом действия от 800 до 1200 километров в зависимости от модификации.

Ракеты «Буркан» разработаны на основе ракет иранского производства и широко используются йеменскими хуситами, поддерживаемыми Тегераном.

Взрывы и высокие температуры вызвали масштабные лесные пожары с обеих сторон. В начале этой недели израильским пожарным понадобилось 48 часов, чтобы взять огонь под контроль.

Всего по обе стороны границы зафиксировано около ста очагов возгорания.