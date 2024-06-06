Израильский удар по убежищу ООН в центре Газы: 27 погибших

В четверг израильские военные нанесли удар по зданию школы в Газе, принадлежащей ближневосточному агентству ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР). Представители ЦАХАЛ заявили, что там находился командный пункт ХАМАС и ударом уничтожены боевики, причастные к нападению 7 октября. Однако палестинские СМИ сообщают, что в результате удара погибли не менее 27 человек, искавших там убежище.

Местные журналисты рассказали Би-би-си, что израильский военный самолет выпустил две ракеты по помещениям на верхнем этаже школы в лагере беженцев «Нусейрат».

Глава медиа-службы ХАМАС Исмаил Аль-Тхавабта отверг заявления Израиля о том, что в этой школе в центре Газы был спрятан командный пункт группировки.

«Оккупация использует ложь для общественного мнения с помощью фальшивых сфабрикованных историй, чтобы оправдать жестокое преступление, которое она совершила против десятков перемещенных лиц», — заявил Тхавабта агентству Reuters.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что истребители нанесли «точный удар по лагерю ХАМАС, расположенному в школе БАПОР в районе „Нусейрат“», и были уничтожены «террористы ХАМАС» и «Исламского джихада», участвовавшие в нападении на юг Израиля 7 октября прошлого года.

Израильские военные заявили, что перед ударом истребителей военные приняли меры, чтобы снизить риск для гражданского населения.

Накануне ЦАХАЛ объявил о начале новой военной кампании в центре Газы. Израиль заявил, что во время переговоров о прекращении огня боевые действия прекращены не будут.

Ранее израильские военные заявили, что взяли «под оперативный контроль» восточные районы лагеря беженцев «Бурейдж» и город Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. По сообщениям, в результате операции погибли десятки палестинцев.

Местные жители рассказывают об интенсивных бомбардировках, а благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF) заявила, что со вторника в местную больницу было доставлено не менее 70 тел — в основном женщин и детей.

Медики, находящиеся в больнице Аль-Акса в Дейр-эль-Бале — одном из немногих функционирующих медицинских учреждений в центре Газы, — назвали ситуацию «апокалиптической», сообщили в MSF.

В среду лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка потребует окончательного прекращения войны в Газе и ухода Израиля в рамках плана по прекращению огня. Это плохая новость для президента США Джо Байдена, выдвинувшего на прошлой неделе план перемирия в Газе, который, в числе прочего, предусматривал прекращение огня.

Заявление Хании, похоже, стало ответом ХАМАС на предложение Байдена. Вашингтон говорил, что ждет ответа от группировки и ожидает, что если ХАМАС примет это предложение, с ним согласится и Израиль.

«Движение и фракции сопротивления серьезно и позитивно отнесутся к любому соглашению, которое будет основано на всеобъемлющем прекращении агрессии, полном выводе войск и обмене пленными», — сказал Хания.

На вопрос о том, являются ли высказывания Хании ответом группировки Байдену, высокопоставленный представитель ХАМАС послал журналистам Reuters эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

После кратковременного недельного перемирия в ноябре прошлого года все попытки договориться о прекращении огня провалились. ХАМАС настаивает на окончательном прекращении конфликта и выводе израильских военных из Газы, в то время как Израиль заявляет, что готов обсуждать только временные перерывы в боевых действиях и операция не закончится, пока группировка не будет окончательно разгромлена.

Это ставит в непростое положение главного союзника Израиля, Соединенные Штаты. Байден в последнее время не раз заявлял о том, что перемирие близко — и каждый раз оно срывалось.

Вашингтон продолжает настаивать на достижении соглашения. В среду в Дохе директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с посредниками из Катара и Египта, чтобы обсудить предложения о прекращении огня.

Хотя Байден и говорил, что озвученное им предложение о прекращении огня выдвинуто Израилем, правительство Израиля публично отнеслось к нему прохладно. В воскресенье один из высокопоставленных помощников Нетаньяху подтвердил, что Израиль сделал это предложение, хотя оно и не устраивает его полностью.

В воскресенье два крайне правых израильских министра пригрозили уйти и развалить правящую коалицию, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на предложенный Байденом мирный план.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что выступают против заключения какого-либо соглашения о прекращении огня в Газе до того, как ХАМАС будет уничтожен.

Лидер оппозиции Яир Лапид пообещал поддержать правительство, если премьер-министр Нетаньяху поддержит этот план.

Сам Нетаньяху тоже не раз говорил, что война будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен, а все заложники освобождены.

Тем временем министр обороны Йоав Галлант заявил, даже на время переговоров о прекращении огня израильское наступление не остановится. «Любые переговоры с ХАМАС будут вестись только под огнем», — сказал он.

Вооруженные формирования ХАМАС и «Исламского джихада» заявили, что в среду вели перестрелки с израильскими войсками в районах анклава и обстреливали их противотанковыми ракетами и снарядами.