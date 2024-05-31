Союзники убеждают Байдена разрешить Украине применять американское оружие по целям в России

Администрация США подвергается нарастающему давлению, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое Западом оружие для нанесения ударов по неоспариваемой территории России.

Целый ряд союзников США на этой неделе заявили, что допускают возможность использования поставленных ими вооружений против целей на российской территории.

На протяжении многих месяцев войны западные страны опасались, что в ответ на определенные шаги по поддержке Украины Россия начнет нападать и на другие государства, прямо не участвующие конфликте.

Критики этой позиции считают, что она мешает Украине победить и дает России возможность играть на этих страхах эскалации. Только на этой неделе Владимир Путин предупредил о «серьезных последствиях», особенно для тех, кого он назвал «малыми странами» в Европе.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона по этому вопросу будет «адаптироваться и корректироваться» в зависимости от меняющихся условий на поле боя. В четверг он находится в столице Чехии Праге на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил поздно вечером в среду, что, хотя поддержка Киева со стороны США с течением времени эволюционировала, в отношении неприменения оружия по признаваемой США российской территории «в нашей политике сейчас нет никаких изменений».

В четверг газета Washington Post со ссылкой на анонимный источник написал, что больше всего Вашингтон беспокоят украинские удары по российским радиолокационным станциям раннего предупреждения об атаке стратегических ракет. Таких ударов за последнюю неделю было два, пишет издание, им подверглись радары в Армавире и в Орске.

Американский источник издания утверждает, что эти объекты никак не задействованы в российской войне против Украины, а удары по ним могут быть восприняты Москвой как попытка ослепить ее ядерные силы. Украинские источники Washington Post, однако, настаивают, что эти радары используются и для агрессии против их страны.

Украина пытается сдержать российское наступление на востоке страны, а Харьков уже несколько недель подвергается обстрелам и бомбардировкам с территории РФ, которая начинается в нескольких десятках километров от него.

Заявление Блинкена во время поездки в Европу последовало за более прямолинейными высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона, который на этой неделе заявил, что Украине следует «разрешить» использовать оружие, поставляемое Западом, против военных объектов на территории России, но ни в коем случае не против гражданских целей.

Президент Франции уже в течение некоторого времени выступает за более прямое вмешательство в войну в Украине. Многие другие западные лидеры вначале отвергали его призывы, но постепенно смягчают свою позицию.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично был достаточно осторожен, но его представитель в Берлине заявил, что «оборонительные действия не ограничиваются собственной территорией, но также включают территорию агрессора».

На прошлой неделе глава НАТО Йенс Столтенберг заявил журналу Economist, что Запад должен позволить Украине защищать себя, нанося удары по военным базам в России. «Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России», — сказал он.

Также этом месяце министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать британское оружие, а на этой неделе заместитель министра обороны Польши заявил, что украинцы могут использовать польское оружие «по своему усмотрению».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные страны «несправедливо» устанавливают ограничения на использование своего оружия, признавая при этом, что Украина не может рисковать поддержкой своих партнеров.

Россия гневно отреагировала на перспективу использования западного оружия против целей на российской территории.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах — они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории», — сказал во вторник Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что ответственность за любые удары внутри территории его страны будет лежать на западных поставщиках оружия, даже если удары нанесут украинские силы.

Некоторые страны НАТО по-прежнему обеспокоены этой перспективой. В четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не считает необходимым наносить удары по российским военным базам, и призвала Запад вместо этого поставить Украине больше средств противовоздушной обороны.

Однако предполагается, что Украина уже использовала некоторое количество поставленного Западом оружия для атак на российской территории, не привлекая внимание к происхождению оружия.

Между тем, газета Washington Post со ссылкой на источник в администрации Байдена пишет, что США разрешили Украине использовать переданные ей зенитные ракетные комплексы Patriot и другие средства противовоздушной обороны для уничтожения ракет и истребителей над территорией РФ, если те представляют угрозу для Украины.