Израильские танки в центре Рафаха. Международное сообщество возмущено

Несмотря на решение Международного суда ООН, обязавшего Израиль прекратить наступление на Рафах, ЦАХАЛ продолжает операции в городе. По сообщениям, боевые действия интенсифицировались минувшей ночью, а в настоящее время западная часть Рафаха подвергается сильным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам — самым интенсивным с начала военной операции в начале мая.

По словам очевидцев, израильские танки взяли под контроль стратегически важный холм Зоруб, самый высокий холм, с которого открывается вид на палестино-египетскую границу.

Очевидцы сообщили агентству Reuters, что несколько израильских танков во вторник достигли центра Рафаха. По их словам, танки были замечены возле мечети Аль-Авда. Израильские военные не стали сразу комментировать эти сообщения, обещав сделать заявление по поводу операции в Рафахе позже.

Израильская армия расширила свои военные операции на западе страны, и войска контролируют 9 км так называемого прибрежного "Филадельфийского коридора". Местные власти заявили, что за ночь погибли по меньшей мере 16 человек, но министерство здравоохранения пока не подтвердило эти данные.

В результате авиаударов сотни семей были вынуждены бежать в близлежащую больницу, а спасателям с трудом удается добраться до мест взрывов.

В воскресенье в ответ на ракетный обстрел центральной части страны боевиками ХАМАС Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Рафахе. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибли по меньшей мере 45 человек, еще сотни получили ожоги, переломы и осколочные ранения.

Израильские власти заявляли, что в результате этого удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС — Ясин Рабиа и Халед Нагар.

"Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район", — заявляли военные в воскресенье.

Международное осуждение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну против группировки ХАМАС, несмотря на международное осуждение авиаудара по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев.

Выступая в израильском парламенте, Нетаньяху сказал, что удар был "трагической случайностью", но добавил: "Я не намерен заканчивать войну, пока не будут достигнуты все цели".

По его словам, Израиль принимает все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения, а Армия обороны Израиля прилагает усилия, чтобы не причинить вреда тем, кто не вовлечен в конфликт.

"В Рафахе мы эвакуировали миллион непричастных [к боевым действиям] жителей, но, несмотря на наши старания, вчера произошла трагическая случайность", — сказал Нетаньяху в парламенте.

"Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика", — добавил он.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание в связи с ударом в Рафахе, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение, которое он назвал "убийством десятков невинных гражданских лиц, которые лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта".

"В Газе нет безопасного места. Этот ужас должен прекратиться", — добавил Гутерриш в своем сообщении в социальных сетях. Другие представители ООН призвали к тщательному расследованию инцидента.

Акции протеста, направленные против действий Израиля. Фото: Anadolu/Getty Images

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что он "в ужасе от новостей об израильских ударах по Рафаху, в результате которых погибли десятки перемещенных лиц, включая маленьких детей". Министры иностранных дел стран ЕС договорились созвать встречу с участием Израиля, чтобы потребовать объяснений.

Правительство США заявило, что Израиль должен делать больше для защиты гражданского населения. "Израиль должен принять все возможные меры для защиты гражданских лиц, — говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США. — Мы активно взаимодействуем с ЦАХАЛ и партнерами на местах, чтобы оценить произошедшее".

"Эти операции должны быть прекращены. В Рафахе нет безопасных зон для палестинских гражданских лиц, — написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон. — Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня".

"Глубоко удручающие сцены после авиаударов по Рафаху в эти выходные. Расследование ЦАХАЛ должно быть быстрым, всеобъемлющим и прозрачным, — написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в соцсети X. — Необходимо срочно заключить сделку по освобождению заложников и доставке помощи, а также сделать паузу в боевых действиях, чтобы можно было работать над долгосрочным устойчивым прекращением огня".

"Мы сделаем все возможное, чтобы призвать к ответу этих варваров и убийц, которые не имеют ничего общего с человечеством", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Министерство иностранных дел Египта выразило сожаление по поводу "трагического события" и осудило "нападения на беззащитных гражданских лиц" и "политику, направленную на расширение масштабов смерти и разрушений в секторе Газа, чтобы сделать его непригодным для жизни". Египетский МИД призвал Израиль "осуществить меры, предписанные Международным судом, в отношении немедленного прекращения военных операций" в Рафахе.

"Кадры, поступающие из Рафаха, ужасны и душераздирающи, — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли. — Убийства невинных гражданских лиц совершенно неприемлемы. Уровень человеческих страданий катастрофический. Именно поэтому нам необходимо немедленное прекращение огня".

Китай "выражает серьезную озабоченность в связи с продолжающимися военными операциями Израиля в Рафахе", заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин, призвав "все стороны защищать гражданское население и гражданские объекты".

Признание палестинского государства

Палестинское государство признают около 144 из 193 стран-членов ООН, включая Россию, Китай и Индию, большинство стран Африки, Азии и Южной Америки.

Во вторник Испания, Ирландия и Норвегия официально признают палестинское государство, несмотря на гневную реакцию Израиля. Как заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, признание палестинской государственности — "это справедливость для палестинского народа и лучшая гарантия безопасности для Израиля".

Израиль, который считает признание палестинского государства "поощрением терроризма", в понедельник объявил об ответных мерах против Мадрида: с 1 июня испанскому консульству в Иерусалиме запрещено оказывать консульские услуги палестинцам.

Мадрид, Дублин и Осло объяснили свое решение тем, что оно активизирует усилия по прекращению огня в войне Израиля с ХАМАС в Газе.

Хотя это решение носит в основном символический характер, они надеются, что процесс признания наберет обороты и решение подтолкнет другие страны Европейского союза последовать примеру Испании, Ирландии и Норвегии.

В ЕС палестинское государство уже признают Швеция, Кипр, Венгрия, Чехия, Польша, Словакии, Румыния и Болгария.

О возможности признания палестинского государства в последнее время заявляли Великобритания и Австралия.

Аналитики, однако, отмечают, что дипломатическое признание государственности вряд ли изменит текущую ситуацию на палестинских территориях.