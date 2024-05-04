Власти Южной Кореи заявили, что будут штрафовать бизнес за шринкфляцию

Правительство Южной Кореи объявило о борьбе с шринкфляцией, заявив, что производители должны уведомлять потребителей о любых изменениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи отметила, что некоторые производители продуктов питания и товаров первой необходимости начали уменьшать размеры продукции, оставляя цены на прежнем уровне, и не предупреждали об этом потребителей. Эта практика получила название "шринкфляция" - сочетание слов shrink (уменьшение) и inflation (инфляция)

Согласно данным Комиссии, производителей, которые прибегают к такой нечестной практике, будут штрафовать.

"Эта мера направлена на предотвращение ситуации, когда обычные потребители становятся жертвами косвенного увеличения цен, поскольку изменения размеров или количества продукции трудно заметить, если цены и упаковка остаются прежними", - говорится в заявлении Комиссии.

Ранее президент США Джо Байден выразил критику в адрес компаний, сокращающих объемы продукции, а министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал такие действия провокацией шринкфляции и мошенничеством, объявив, что супермаркеты должны будут маркировать продукты, объемы которых уменьшились.