ХАМАС впервые за долгое время запустил ракеты по Тель-Авиву. Израиль нанес удар по Рафаху

Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позднее нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило в ночь на понедельник, что в результате удара, который был нанесен по центру для перемещенных лиц в Рафахе, погибли по меньшей мере 35 человек и десятки получили ранения.

Армия обороны Израилья заявила, что нанесла авиаудар по лагерю ХАМАС в городе, и военным известно о сообщениях, что в результате пострадали мирные жители.

«Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район», — добавили в ЦАХАЛ.

Ранее по меньшей мере восемь ракет были выпущены из по Тель-Авиву, несколько ракет были перехвачены, сообщили израильские военные. Сообщений о пострадавших не поступало.

Обстрел был совершен спустя считанные дни после заявления генерального прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также объявления тремя европейскими странами намерения признать палестинские территории в качестве суверенного государства.

В других городах и поселках, включая Герцлию и Петах-Тикву, прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле.

Израильские СМИ опубликовали кадры, на которых видны осколки ракеты в саду одного из зданий в Герцлии.

На другом видео, размещенном в социальных сетях, видна большая воронка, образовавшаяся, по-видимому, в результате падения ракеты на открытой местности недалеко от центрального города Кфар-Саба.

В своем телеграм-канале военное крыло ХАМАС «Бригады Иззедина аль-Кассама» заявило, что нанесло «крупный ракетный удар» по Тель-Авиву.

На фотографиях, которые были приложены к сообщению ХАМАС об атаке, видно, что некоторые ракеты были выпущены из восточной части города Рафах, совсем рядом с пограничным переходом, который находится под контролем израильских военных уже 18 дней.

ЦАХАЛ активно действует в этом районе и уже заявлял, что контролирует ситуацию и что боевиков ХАМАС там практически не осталось. Ракетные пуски из этого района заставляют относиться к заявлениям израильских военных с долей скепсиса, говорят аналитики. Судя по всему, разветвленная сеть подземных туннелей, которая позволяет исламистам скрытно перемещаться в нужный район, в какой-то степени сохраняет функциональность.

Израильский политолог Акива Эльдар заявил телеканалу Al Jazeera, что ракетный обстрел Израиля даст возможность премьер-министру Израиля «поиграть в жертву», а заодно и оспорить решение Международного суда о прекращении военных операций в Рафахе.

Кроме того, решение Ирландии, Испании и Норвегии признать палестинскую государственность, о чем было объявлено на минувшей неделе, теперь выглядит несколько скороспелым, отмечают некоторые комментаторы.

Тем не менее, как заявил в воскресенье министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, признание палестинской государственности — «это справедливость для палестинского народа и лучшая гарантия безопасности для Израиля».

Что делать с Газой?

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландэйл, отсутствие детального плана управления Газой после окончания военных операций может поставить под сомнение все успехи Израиля в борьбе с ХАМАС на протяжении последних месяцев. Более того, в связи с приближающимися в США президентскими выборами окно возможностей для решения вопроса о будущем Газы стремительно сужается.

В Израиле тоже рассуждают о будущем Газы.

Министр обороны Йоав Галлант резко раскритиковал отказ Нетаньяху изложить план послевоенного устройства. «„День после ХАМАС“ наступит только тогда, когда палестинские органы [власти] возьмут под контроль Газу, при поддержке международных игроков, создав правительство, альтернативное правлению ХАМАС», — сказал он.

В Израиле опасаются — и хотят избежать — необходимости управлять враждебно настроенным анклавом в долгосрочной перспективе силами ЦАХАЛ, что, по словам Галланта, было бы «опасным курсом», за который Израиль заплатит тяжелую цену «кровопролитием и жертвами».

В Белом доме разделяют эту точку зрения. «Необходимо не только как можно скорее прекратить конфликт в Газе, но и чтобы Израиль представил четкий план управления Газой, обеспечения ее безопасности и перестройки», — заявил на минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Без этого, по его словам, Израиль столкнется с неприемлемыми вариантами: долгосрочной военной оккупацией и сопутствующим ей повстанческим движением, будь то возрождение ХАМАС или другие силы, или анархией и беззаконием.

Переговоры о заложниках

Президент США Джо Байден настаивает на возобновлении международных усилий по прекращению войны в Газе, а глава ЦРУ Билл Бернс в пятницу встретился в Париже с директором «Моссада» Дэвидом Барнеа и премьер-министром Катара.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что переговоры об освобождении израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября, должны возобновиться на следующей неделе.

По данным источников Reuters, решение о возобновлении переговоров было принято после парижской встречи.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что «ожидается, что военный кабинет соберется в Иерусалиме в воскресенье в 21:00 (1800 GMT), чтобы обсудить сделку по освобождению заложников».

В субботу этот же чиновник заявил, что «существует намерение возобновить эти переговоры на этой неделе». Последний раунд переговоров с участием посредников из США, Катара и Египта зашел в тупик в начале мая.

ХАМАС настаивает на окончательном прекращении войны, ведущейся с 7 октября, и соответственно сохранении его власти в Газе, и это требование Нетаньяху до сих пор отвергал наотрез.

Член политбюро ХАМАС Иззат аль-Ришк, однако, заявил в воскресенье: «Что касается слухов о переговорах мы пока ничего не получили от посредников».

Он настаивает на том, что требование ХАМАС о постоянном прекращении боевых действий во всей Газе является «основой и отправной точкой для всего».

В минувшую пятницу, 24 мая, Международный суд ООН в Гааге вынес решение, согласно которому Израиль должен немедленно прекратить в Рафахе свое военное наступление и любые другие действия.

В Гааге опасаются, что продолжение военных действий в секторе Газа может создать такие условия жизни для мирного населения сектора Газа, которые могут угрожать ему «полным или частичным физическим уничтожением».

Согласно требованию суда ООН, Израиль также должен обеспечить следователям «беспрепятственный доступ» в сектор Газа.

Гуманитарная помощь

В пятницу грузовики доставили гуманитарную помощь в юго-западные районы Газы с плавучего причала американских военных. Центральное командование США (CENTCOM) объявило о доставке 569 тонн помощи грузовыми судами, прибывшими с Кипра.

Однако позже в тот же день пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что распределять груз гуманитарные организации пока еще не начали.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что в пятницу 10 грузовиков с гуманитарной помощью перегнали от причала к складу ООН в Дейр-эль-Балах, но на следующий день 11 из 16 отправленных грузовиков были захвачены и разграблены толпой.

Израиль начал наступление на Газу после того, как 7 октября боевики ХАМАС атаковали южную часть страны, убив около 1200 человек и захватив в заложники 252 человека.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с тех пор в войне погибло не менее 35 800 палестинцев.