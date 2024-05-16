Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии из-за беспорядков

Массовые беспорядки начались на тихоокеанской территории Новая Каледония, находящейся в подчинении Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

В настоящее время вооруженные силы Франции защищают два аэропорта и порт Новой Каледонии, а сотни полицейских направились на французскую тихоокеанскую территорию из-за беспорядков, в результате которых уже погибло четверо человек.

По словам верховного комиссара Франции Луи Ле Франка, 200 человек арестованы, 64 жандарма получили ранения, а дорожные баррикады, возведенные протестующими, мешают доставлять лекарства и продовольствие для населения.

Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии, предоставив властям дополнительные полномочия запрещать собрания и передвижения по острову.

Поводом для беспорядков стал законопроект, принятый французским парламентом, который позволит гражданам Франции некаледонского происхождения, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на местных выборах.

По мнению местных лидеров, данный шаг попирает права коренного населения.

Согласно информации Британской энциклопедии, Новая Каледония является французской территорией в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1500 км к востоку от Австралии. В ее состав входит остров Новая Каледония, где расположена столица Нумеа, а также несколько островов.

Острова составляют более 99% суши данной территории.

Согласно Нумейскому соглашению 1998 года, Новая Каледония имеет ограниченную автономию в рамках французской правовой системы.

Территория направляет во французский парламент трех представителей. Президент Франции является главой Новой Каледонии.

Напомним, на этой неделе протесты также проходили в Грузии на фоне принятия закона "об иноагентах".

Против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.