Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии из-за беспорядков
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Массовые беспорядки начались на тихоокеанской территории Новая Каледония, находящейся в подчинении Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
В настоящее время вооруженные силы Франции защищают два аэропорта и порт Новой Каледонии, а сотни полицейских направились на французскую тихоокеанскую территорию из-за беспорядков, в результате которых уже погибло четверо человек.
По словам верховного комиссара Франции Луи Ле Франка, 200 человек арестованы, 64 жандарма получили ранения, а дорожные баррикады, возведенные протестующими, мешают доставлять лекарства и продовольствие для населения.
Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии, предоставив властям дополнительные полномочия запрещать собрания и передвижения по острову.
Поводом для беспорядков стал законопроект, принятый французским парламентом, который позволит гражданам Франции некаледонского происхождения, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на местных выборах.
По мнению местных лидеров, данный шаг попирает права коренного населения.
Согласно информации Британской энциклопедии, Новая Каледония является французской территорией в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1500 км к востоку от Австралии. В ее состав входит остров Новая Каледония, где расположена столица Нумеа, а также несколько островов.
Острова составляют более 99% суши данной территории.
Согласно Нумейскому соглашению 1998 года, Новая Каледония имеет ограниченную автономию в рамках французской правовой системы.
Территория направляет во французский парламент трех представителей. Президент Франции является главой Новой Каледонии.
Напомним, на этой неделе протесты также проходили в Грузии на фоне принятия закона "об иноагентах".
Против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии. Они неоднократно устраивали демонстрации - в том числе около здания парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2101745-franciya-obyavila-chrezvychaynoe-polozhenie-v-novoy-kaledonii-iz-za-besporyadkov/