США отправят дополнительное оружие в Израиль; ЦАХАЛ продвинулся вглубь Рафаха

Администрация президента США, по данным прессы, известила Конгресс, что намерена отправить Израилю новый пакет военной помощи более чем на 1,2 млрд долларов. При этом Белый дом в последнее время много раз призывал Израиль не начинать крупную и кровопролитную операцию в Рафахе и демонстративно задержал отправку одной партии авиабомб.

Отправка нового пакета помощи должна быть одобрена Конгрессом. По информации агентства Associated Press, в него войдут боеприпасы для танков на 700 млн долларов, бронемашины на 500 млн долларов и минометные мины на 60 млн долларов.

«Мы продолжаем посылать военную помощь и мы гарантируем получение Израилем всего, что предусмотрено, в полном объеме», — сказал в понедельник журналистам советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, имея в виду объем, предусмотренный в законе о многомиллиардной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

В последние недели и месяцы администрация США все настойчивее призывала Израиль аккуратнее вести войну в Газе и беречь жизни мирных палестинцев. На прошлой неделе президент Джо Байден подтвердил, что США задержали отправку Израилю партии 900-килограммовых авиабомб.

«В результате применения этих бомб в Газе гибнут гражданские», — сказал Байден в интервью CNN.

Для Байдена военная помощь Израилю стала темой, на которой он может потерять голоса пропалестинской части электората Демократической партии на президентских выборах в ноябре этого года.

Группа конгрессменов-республиканцев тем временем внесла законопроект о запрете на паузы в поставках оружия и боеприпасов Израилю. На этой неделе пройдет голосование по этому проекту в Палате представителей.

Проект вряд ли пройдет Сенат, но если это случится, Белый дом обещает наложить вето.

Госдепартамент в опубликованном на прошлой неделе докладе признал, что американское оружие и боеприпасы могли применяться Израилем в Газе в нарушение международного права.

В то же время Госдепартамент не обвинил впрямую израильские силы в нарушении международных норм и подчеркнул, что Израиль дал «надежные и заслуживающие доверия» заверения, что американские боеприпасы применяются в соответствии с требованиями закона.

Израильская армия тем временем продолжает операции и в Рафахе, и в других частях сектора Газа. Во вторник ее танки несколько продвинулись вглубь жилых районов на юго-востоке Рафаха.

Пресс-атташе израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал на брифинге, что израильские военные за неделю стычек в Рафахе убили около 100 палестинских боевиков, а также обнаружили 10 тоннелей и большое количество оружия.

В других районах сектора Газа тоже активизировались боевые действия. Подконтрольные ХАМАС местные власти утверждают, что за последние сутки во всем секторе погибли 82 палестинца. Сколько среди них было вооруженных бойцов и сколько гражданских лиц, они, как всегда, не уточняют; независимой проверке их данные в условиях войны не поддаются.

Во вторник ожесточенные перестрелки шли, в частности, в городке беженцев Джабалия на севере сектора, который израильтяне, казалось, взяли под полный контроль еще в первой фазе операции в прошлом году.

По словам Даниэля Хагари, израильские силы в последнее время убили в Джабалии около 80 боевиков и уничтожили несколько ракетных установок и оружейных мастерских.

В самом городе Газа, который занимает почти всю северную часть сектора, тоже гремят взрывы и выстрелы. Так, по заявлению местных властей, авиаударом по дому в одном из районов Газы были убиты четыре человека; в другом районе израильские бронированные бульдозеры снесли дома, чтобы сделать проход для танков.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в конце этой недели проведет переговоры в Израиле и Саудовской Аравии.

Американское издание Axios сообщило со ссылкой на анонимные источники, что Израиль пообещал не начинать большую операцию в Газе до этого визита. Белый дом это сообщение не комментировал.

Агентство Reuters также пишет, ссылаясь на анонимное американское официальное лицо, что Израиль пообещал не начинать большое наступление на Рафах, не известив об этом Вашингтон.