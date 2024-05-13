Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Война Израиля с ХАМАС: израильские войска возвращаются на север Газы, в районе Джабалии идут бои

Опубликовано:

Эвакуация населения
Эвакуация населения. Фото: Bloomberg/Getty Images

На севере сектора Газа возобновились боевые действия. Израильские военные вернулись в районы анклава, в которых, как они считают, перегруппировались боевики ХАМАС.

Бежавшие жители рассказали, что видели танки, продвигающиеся к лагерю беженцев в Джабалии. Израильские войска обстреливают и бомбят Джабалию с субботы.

Военное крыло ХАМАС также заявило, что ведет бои с силами ЦАХАЛ к востоку от лагеря.

На снятых в окрестностях лагеря видео женщины, покинувшие Джабалию пешком, рассказывают, что решили оставить лагерь после того, как увидели приближающиеся израильские танки.

"Танк стоял прямо за школой, — сказала Умм Джумма агентству Reuters. — Мы не собирались уходить, пока не увидели это своими глазами".

Другая женщина сказала: "Нас перемещали с одного места на другое. А теперь мы уехали. Мы не знаем, куда идти".

Связанное с ХАМАС информационное агентство Safa сообщило о столкновениях между палестинскими вооруженными группами и израильскими танками к востоку от рынка лагеря Джабалия. Бои велись рядом с несколькими школами под управлением ООН, которые использовались гражданскими лицами в качестве убежища.

По данным официального палестинского информационного агентства Wafa, в понедельник два человека были убиты в результате израильских ударов по домам в лагере беженцев и еще несколько человек погибли в результате удара в самом городе Джабалия.

Со ссылкой на бригаду скорой помощи агентство сообщило, что в Джабалии были найдены тела 20 мирных жителей, которые были доставлены в больницу "Камаль Адван" в Бейт-Лахии.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения.

В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что военные начали операцию в Джабалии накануне вечером, "основываясь на разведывательной информации о попытках ХАМАС перегруппировать свою террористическую инфраструктуру и оперативников в этом районе".

Гражданским лицам было приказано временно эвакуироваться в"убежища в западной части города Газа".

ЦАХАЛ также заявил в воскресенье, что проводит операцию в районе Зейтун в восточной части города Газа, чтобы "уничтожить террористов и ликвидировать террористическую инфраструктуру".

Агентство Safa сообщило, что израильтяне обстреляли Зейтун в понедельник утром.

В опубликованном в воскресенье заявлении ХАМАС обвинил Израиль в "эскалации своей жестокой резни в различных районах сектора Газа".

Тем временем ООН заявила, что с началом израильского наступления на город Рафах на юге страны неделю назад его покинули 360 тысяч жителей.

Израильские военные приказали эвакуировать восточную часть города, в котором нашли убежище более миллиона палестинцев.

Им было предписано направиться в близлежащий прибрежный район Аль-Маваси и город Хан-Юнис, но ООН предупредила, что там не созданы необходимые условия для поддержки беженцев.

Израиль начал военную кампанию в Газе с целью уничтожить ХАМАС в ответ на нападение группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого, по данным израильских властей, погибли около 1200 человек и еще 252 были взяты в заложники.

С тех пор, по утверждению палестинского Министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в Газе погибло порядка 35 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099897-voyna-izrailya-s-hamas-izrailskie-voyska-vozvrashchayutsya-na-sever-gazy-v-rayone-dzhabalii-idut-boi/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Секретные документы о насилии над жертвой протестов в Иране. Расследование Би-би-си В США умер уже второй осведомитель, сообщавший о дефектах самолетов Boeing «Выживешь — будешь супер-орк в сияющих доспехах». История российского заключенного, сбежавшего с войны в Европу
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.