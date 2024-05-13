Война Израиля с ХАМАС: израильские войска возвращаются на север Газы, в районе Джабалии идут бои

На севере сектора Газа возобновились боевые действия. Израильские военные вернулись в районы анклава, в которых, как они считают, перегруппировались боевики ХАМАС.

Бежавшие жители рассказали, что видели танки, продвигающиеся к лагерю беженцев в Джабалии. Израильские войска обстреливают и бомбят Джабалию с субботы.

Военное крыло ХАМАС также заявило, что ведет бои с силами ЦАХАЛ к востоку от лагеря.

На снятых в окрестностях лагеря видео женщины, покинувшие Джабалию пешком, рассказывают, что решили оставить лагерь после того, как увидели приближающиеся израильские танки.

"Танк стоял прямо за школой, — сказала Умм Джумма агентству Reuters. — Мы не собирались уходить, пока не увидели это своими глазами".

Другая женщина сказала: "Нас перемещали с одного места на другое. А теперь мы уехали. Мы не знаем, куда идти".

Связанное с ХАМАС информационное агентство Safa сообщило о столкновениях между палестинскими вооруженными группами и израильскими танками к востоку от рынка лагеря Джабалия. Бои велись рядом с несколькими школами под управлением ООН, которые использовались гражданскими лицами в качестве убежища.

По данным официального палестинского информационного агентства Wafa, в понедельник два человека были убиты в результате израильских ударов по домам в лагере беженцев и еще несколько человек погибли в результате удара в самом городе Джабалия.

Со ссылкой на бригаду скорой помощи агентство сообщило, что в Джабалии были найдены тела 20 мирных жителей, которые были доставлены в больницу "Камаль Адван" в Бейт-Лахии.

Армия обороны Израиля пока не комментировала эти сообщения.

В воскресенье ЦАХАЛ заявил, что военные начали операцию в Джабалии накануне вечером, "основываясь на разведывательной информации о попытках ХАМАС перегруппировать свою террористическую инфраструктуру и оперативников в этом районе".

Гражданским лицам было приказано временно эвакуироваться в"убежища в западной части города Газа".

ЦАХАЛ также заявил в воскресенье, что проводит операцию в районе Зейтун в восточной части города Газа, чтобы "уничтожить террористов и ликвидировать террористическую инфраструктуру".

Агентство Safa сообщило, что израильтяне обстреляли Зейтун в понедельник утром.

В опубликованном в воскресенье заявлении ХАМАС обвинил Израиль в "эскалации своей жестокой резни в различных районах сектора Газа".

Тем временем ООН заявила, что с началом израильского наступления на город Рафах на юге страны неделю назад его покинули 360 тысяч жителей.

Израильские военные приказали эвакуировать восточную часть города, в котором нашли убежище более миллиона палестинцев.

Им было предписано направиться в близлежащий прибрежный район Аль-Маваси и город Хан-Юнис, но ООН предупредила, что там не созданы необходимые условия для поддержки беженцев.

Израиль начал военную кампанию в Газе с целью уничтожить ХАМАС в ответ на нападение группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого, по данным израильских властей, погибли около 1200 человек и еще 252 были взяты в заложники.

С тех пор, по утверждению палестинского Министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в Газе погибло порядка 35 тыс. человек.