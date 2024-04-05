Мужчину задержали по подозрению в развращении маленькой девочки в Алматы
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Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в развращении маленькой девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.
В соцсетях появилось видео с мужчиной, который сидел на скамейке и разговаривал с девочкой. Автор заявил, что инцидент был запечатлен в Алматы на улице Клочкова. По словам автора, мужчина мастурбировал в присутствии маленькой девочки.
В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали данный инцидент.
"По факту развращения малолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается", - сообщили в департаменте полиции.
Стоит отметить, что, согласно статье 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079728-muzhchinu-zaderzhali-po-podozreniyu-v-razvraschenii-malenkoy-devochki-v-almaty/