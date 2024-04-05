Мужчину задержали по подозрению в развращении маленькой девочки в Алматы

Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в развращении маленькой девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

В соцсетях появилось видео с мужчиной, который сидел на скамейке и разговаривал с девочкой. Автор заявил, что инцидент был запечатлен в Алматы на улице Клочкова. По словам автора, мужчина мастурбировал в присутствии маленькой девочки.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали данный инцидент.

"По факту развращения малолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается", - сообщили в департаменте полиции.

Стоит отметить, что, согласно статье 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.