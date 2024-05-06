Израиль атаковал более 50 целей в районе Рафаха

ВВС Израиля атаковали более 50 целей в районе Рафаха - об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции в районе Рафаха, пишет РИА Новости.

"Сегодня утром, следуя указаниям на политическом уровне, мы объявили о начале эвакуации населения из кварталов в восточно Рафахе и расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе. Это происходит в рамках подготовки к наземным действиям в этом районе. В течение дня ВВС атаковали более 50 террористических объектов в районе Рафаха", - сделал заявление Хагари.

Отмечается, что это прозвучало на фоне продолжающихся попыток посредников добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в понедельник Израиль призвал мирных жителей эвакуировать часть города Рафах. Аналитики интерпретируют это как новый этап подготовки к штурму укрытий ХАМАС в городе, в котором также нашли убежище более миллиона человек.

По информации "Русской службы Би-Би-Си", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько месяцев настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без полномасштабной операции в Рафахе. Израильские военные утверждают, что уничтожили 20 из 24 военных батальонов ХАМАС и должны выкорчевать оставшиеся боевые формирования, которые сейчас находятся в Рафахе.