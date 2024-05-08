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Новости русской службы Би-би-си

Новая ночная атака ракетами и дронами по энергосети Украины: в стране предупреждают об отключениях

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Опоры линии электропередач вдоль дороги
Опоры линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия в ночь с 7 на 8 мая нанесла новую серию ударов по украинскому тылу, включая многие объекты энергетической инфраструктуры.

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила, что из-за массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре с 18:00 до 23:00 по местному времени возможны отключения электричества по всей территории Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в атаке использовались 55 ракет и 21 ударный дрон. Двадцать "Шахедов" и 39 ракет различных типов удалось сбить, писал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Украинские военные опознали выпущенные ракеты так: одна аэробаллистическая Х-47М2 "Кинжал", три "Искандера", четыре "Калибра", 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и еще две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Сбили 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555, четыре "Калибра", две авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Несколько часов спустя российское Минобороны, единственный орган в России, уполномоченный сообщать о ходе вторжения, заявило, что целями удара были объекты энергетики и предприятия ВПК. Не приводя деталей, оно добавило, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Среди использованных средств министерство отдельно упомянуло гиперзвуковую ракету "Кинжал", в единственном числе.

Россия с марта возобновила периодические массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, до того практиковавшиеся осенью 2022 года и последующей зимой: по подсчетам "Укрэнерго", это пятый подобный обстрел с 22 марта.

В начале апреля президент России Владимир Путин признал новые обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, представив их как ответ на украинские атаки по объектам российского топливно-энергетического сектора.

В своем заявлении 8 мая Минобороны РФ привело такую же мотивацию.

Последствия ударов

"Укрэнерго" сообщило, что из-за военных действий и обстрелов были обесточены различные объекты в девяти областях Украины: в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Сумской.

"Повреждения нанесены тепло- и гидроэлектростанциям. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе", — написала компания в своем телеграм-канале.

В результате российских ударов были повреждены три украинские теплоэлектростанции, в том числе крупнейшая во Львовской области Добротворская ТЭС и Ладыжинская ТЭС, расположенная в Винницкой области.

"Укрэнерго" предупреждает, из-за ударов в энергосистеме страны возник дефицит электроэнергии, что приведет к отключениям, которые "будут равномерно распределены по всем областям".

Киев также был мишенью обстрела, но глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что все ракеты и дроны были сбиты.

В окружающей столицу Киевской области известно о разрушениях и пострадавших: в Броварах возник пожар на "объекте гражданской инфраструктуры" (более конкретное описание отсутствует), всего по области повреждены и разрушены 14 частных домов, два человека получили ранения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Президент страны Владимир Зеленский обратил внимание, что обстрел произошел в годовщину окончания Второй мировой войны в Европе – в Украине, в отличие от России, но вместе со многими западными странами, эта дата отмечается не 9, а 8 мая.

"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", — написал Зеленский в телеграме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097674-novaya-nochnaya-ataka-raketami-i-dronami-po-energoseti-ukrainy-v-strane-preduprezhdayut-ob-otklyucheniyah/

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