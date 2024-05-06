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Война Израиля с ХАМАС: в Рафахе началась эвакуация, "Аль-Джазиру" сняли с эфира

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Эвакуация населения в Рафахе
Эвакуация населения в Рафахе.Фото: NurPhoto/Getty Images

В понедельник Израиль призвал мирных жителей эвакуировать часть города Рафах. Аналитики интерпретируют это как новый этап подготовки к штурму укрытий ХАМАС в городе, в котором также нашли убежище более миллиона человек.

Как передает Reuters, палестинцы начали получать текстовые сообщений на арабском языке, телефонные звонки или листовки, предлагающие перебираться в "расширенную гуманитарную зону" в 20 км от города. Некоторые семьи, по сообщениям очевидцев, уже отправились в путь.

В понедельник израильские военные призвали палестинцев в восточных районах Рафаха перебраться в близлежащую "гуманитарную зону", заявив, что будут "поощрять… постепенное перемещение гражданских лиц в указанные районы".

Израильская радиостанция Армейское радио сообщила, что эвакуация проводится в нескольких районах на окраинах Рафаха, откуда эвакуированные будут направлены в палаточные городки в близлежащих Хан-Юнисе и Аль-Мувасси.

На первом брифинге для журналистов представитель ЦАХАЛ Надав Шошани подчеркнул, что планируемая операция в Рафахе будет иметь "ограниченный масштаб". Никаких сроков названо не было. По словам Шошани, эвакуация коснется примерно 100 тысяч человек и будет проводиться "постепенно".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько месяцев настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без полномасштабной операции в Рафахе. Израильские военные утверждают, что уничтожили 20 из 24 военных батальонов ХАМАС и должны выкорчевать оставшиеся боевые формирования, которые сейчас находятся в Рафахе.

Штурм Рафаха ожидался последние нескольких недель, однако пока так и не состоялся. Западные страны, включая США, призвали Израиль воздержаться от нападения на пограничный город, опасаясь возможных жертв среди мирного населения.

Перспектива проведения операции с большим числом жертв беспокоит и соседний Египет, выступающий посредником в новом раунде переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, в рамках которого палестинская группировка может освободить часть заложников.

Возможный штурм Рафаха также стал причиной необычно публичного разрыва между Израилем и Вашингтоном. В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант беседовал со своим американским коллегой и обвинил ХАМАС в том, что тот завел в тупик все усилия по освобождению заложников в рамках непрямой дипломатии.

"В ходе беседы Галлант обсудил усилия, предпринятые для освобождения заложников, и указал, что на данном этапе ХАМАС отказывается от предложенной схемы, — говорится в заявлении Министерства обороны Израиля. — Галлант подчеркнул, что военные действия необходимы, в том числе в районе Рафаха, в связи с отсутствием альтернативы".

Переговоры в тупике

Два дня переговоров между Израилем и ХАМАС с посредниками в Каире пока не принесли ощутимых результатов: и Израиль, и ХАМАС заявили, что не уступят по ключевым требованиям. Как ожидается, переговоры возобновятся в понедельник.

ХАМАС заявил, что его делегация отправится в Катар для консультаций с руководством группировки.

Как и в прошлый раз, стороны пытаются договориться о перемирии, которое предполагает 40-дневную паузу в боевых действиях, освобождение заложников в Газе и нескольких палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

ХАМАС заявил, что рассматривает это предложение в "позитивном ключе", но главный камень преткновения, похоже, заключается в том, будет ли соглашение о прекращении огня постоянным или временным.

Группировка настаивает на том, что любое соглашение должно содержать конкретные обязательства по прекращению войны, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье отверг эту идею.

"Государство Израиль не может принять это [требования ХАМАС], мы не готовы принять ситуацию, в которой бригады ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и снова начнут угрожать гражданам Израиля, — сказал Нетаньяху. — Это будет ужасным поражением для государства Израиль".

Боевые действия продолжаются

Параллельно с переговорами военные действия продолжаются с обеих сторон. ЦАХАЛ заявил о гибели трех военнослужащих в результате ракетного обстрела ХАМАС вблизи КПП "Керем-Шалом" — одного из основных контрольно-пропускных пунктов, используемых для доставки помощи в Газу.

После удара КПП был закрыт, а израильтяне ударили по Рафаху, где, по сообщениям, погибли 12 человек.

КПП "Керем-Шалом"
КПП "Керем-Шалом". Фото: Said Khatib/Getty Images

Вооруженное крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел КПП и заявило, что его целью была расположенная неподалеку израильская военная база.

По словам представителей ЦАХАЛ, обстрел велся с места, расположенного примерно в 350 м от убежища для гражданских лиц.

ЦАХАЛ назвал эти обстрелы "еще одним наглядным примером систематической эксплуатации террористической организацией гуманитарных объектов и пространств, а также использования гражданского населения Газы в качестве живого щита".

ХАМАС отрицает, что использует гражданское население в качестве живого щита.

"Аль-Джазиру" убрали из эфира

Накануне израильские власти приняли решение прекратить деятельность телеканала "Аль-Джазира" в стране, назвав его рупором ХАМАС. Нетаньяху заявил, что кабинет министров решил закрыть телеканал, пока продолжается война в Газе.

В воскресенье полиция провела обыск в офисе катарской телекомпании в отеле Ambassador в Иерусалиме.

По данным информационного агентства Reuters, израильская спутниковая служба Yes при попытке включить телеканал показывает следующее сообщение: "В соответствии с решением правительства, вещание станции "Аль-Джазира" в Израиле прекращено".

Фактически о полной блокировке пока речь не идет — канал по-прежнему доступен в Израиле через Facebook.

Несколько правозащитных и журналистских групп осудили прекращение вещания "Аль-Джазиры" в Израиле. Сам телеканал назвал утверждения об угрозе безопасности Израиля "опасной и нелепой ложью", и обещал оспорить решение в судах.

Комиссия ООН по правам человека также призвала израильское правительство отменить запрет, написав на сайте X: "Свободные и независимые СМИ необходимы для обеспечения прозрачности и подотчетности. Сейчас это еще более актуально, учитывая жесткие ограничения на репортажи из Газы".

Иностранным журналистам запрещен въезд в Газу, и сотрудники "Аль-Джазиры" оставались одними из немногих репортеров на месте событий.

На протяжении многих лет израильские официальные лица обвиняли телеканал в предвзятости и антиизраильской направленности.

В апреле израильский парламент принял закон, дающий правительству право временно закрывать иностранные вещательные компании, считающиеся угрозой национальной безопасности во время войны с ХАМАС.

Критика в адрес "Аль-Джазиры" усилилась после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли около 1200 человек и более 250 были взяты в заложники. Около 128 заложников до сих пор числятся пропавшими без вести, а по меньшей мере 34 считаются погибшими.

По данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в ходе последующей военной кампании Израиля в Газе погибли по меньшей мере 34 683 палестинца и 78 018 получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2096984-voyna-izrailya-s-hamas-v-rafahe-nachalas-evakuaciya-al-dzhaziru-snyali-s-efira/

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