На саммите в Саудовской Аравии снова пытаются запустить переговорный процесс между Израилем и ХАМАС

Попытки добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС, которое могло бы отложить израильское наступление на Рафах на юге Газы, продолжаются.

Саудовская Аравия в воскресенье призвала к региональной "стабильности", предупредив о последствиях продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС для глобальной экономики. В Эр-Рияде проходит двухдневное специальное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором участвуют и посредники, ведущие переговоры по прекращению конфликта в Газе.

В саммите принимает участие и госсекретарь США Энтони Блинкен, прилетевший в Саудовскую Аравию для очередного раунда переговоров с арабскими лидерами. В Госдепартаменте заявили, что он подчеркнет необходимость предотвратить распространение конфликта.

Также приглашены палестинские лидеры и высокопоставленные чиновники из других стран, пытающиеся посредничать в прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Война в Газе, а также конфликты на Украине и в других странах оказывают "сильное давление" на экономические "настроения", заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан на одной из первых панельных дискуссий форума.

"Я думаю, что страны, лидеры и люди с холодной головой должны преобладать, и надо убедиться, что ситуация действительно деэскалируется, – сказал Джадаан. – Региону нужна стабильность".

"Сегодня мир идет по натянутому канату, пытаясь найти баланс между безопасностью и процветанием, – сказал министр планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим на пресс-конференции в субботу. – Мы встречаемся в тот момент, когда одно неверное суждение, один просчет или одно недопонимание еще больше усугубит наши проблемы".

Президент ВЭФ Борге Бренде заявил на субботней пресс-конференции, что "в переговорах по заложникам, а также по… возможному выходу из тупика, в котором мы оказались в Газе, наметился новый импульс".

Однако Израиль не будет участвовать в саммите, и Бренде отметил, что официально посредничество с участием Катара и Египта на саммите не обсуждается. Разумеется, будут обсуждаться гуманитарная ситуация в Газе, а также Иран, поддерживающий ХАМАС и ливанскую группировку "Хезболла", добавил он.

В субботу ХАМАС выпустил видео с двумя заложниками, чтобы показать, что они все еще живы, в Израиле прошли большие протесты с требованием соглашения. В субботу ХАМАС заявил, что изучает последнее встречное предложение Израиля о возможном прекращении огня в Газе. Днем ранее в СМИ появились сообщения, что египетская делегация прибыла в Израиль в попытке реанимировать зашедшие в тупик переговоры.

Штурм Рафаха

Выступая на саммите, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что только Соединенные Штаты могут остановить Израиль от нападения на Рафах, добавив, что ожидает нападения в ближайшие дни.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что запланированное наступление на город Рафах на юге Газы может быть приостановлено, если ХАМАС согласится освободить заложников, которых он все еще удерживает.

Израильские военные в начале недели заявили, что, если ЦАХАЛ начнет вторжение в Рафах, где укрывается около миллиона перемещенных палестинцев, "гуманитарная зона" вдоль побережья будет расширена, чтобы принять больше гражданских лиц. Заявление вызвало опасения, что штурм Рафаха, о необходимости которого Израиль говорит не первый месяц, может начаться в ближайшее время, несмотря на давление мирового сообщества.

Израиль утверждает, что должен продвинуться к Рафаху, расположенному у границы Газы с Египтом, чтобы нейтрализовать военную угрозу, исходящую от ХАМАС. Израильские военные утверждают, что уничтожили 20 из 24 военных батальонов ХАМАС и должны выкорчевать оставшиеся боевые формирования, которые сейчас находятся в Рафахе.

Помимо уничтожения боевиков и высшего военного руководства ХАМАС, израильтяне хотят найти 129 заложников, удерживаемых группировкой после нападения 7 октября, многие из которых, как предполагается, находятся в Рафахе.

Администрация Байдена неоднократно призывала Израиль воздержаться от крупной военной операции в Рафахе.

"Президент Байден выразился предельно ясно: мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе", – заявил на прошлой неделе Энтони Блинкен. По его словам, такой шаг "будет иметь ужасные последствия" для гражданского населения, оставшегося в городе, а Израиль, по его мнению, может добиться своих военных целей другими методами.

Подавляющая часть помощи поступает в сектор Газа через два контрольно-пропускных пункта в районе Рафаха. Там же в настоящее время базируются агентства ООН и другие группы помощи, а также большинство работающих больниц и клиник. Любое прекращение поставок помощи, особенно продовольствия, может иметь катастрофические последствия. ООН и другие международные гуманитарные организации предупреждают, что в Газе вот-вот начнется голод.

Израиль начал наступление в Газе после нападения ХАМАС 7 октября на юг Израиля, в результате которой, по израильским данным, 1200 человек были убиты и 253 взяты в заложники. С тех пор, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 000 палестинцев, а большая часть населения была вынуждена покинуть свои дома.