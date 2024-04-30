Депутат ударила другого депутата бутылкой из-за закона об иноагентах в Грузии

В Грузии продолжает накаляться ситуация вокруг законопроекта об иноагентах. Во время обсуждения документа между двумя депутатами случился конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на грузинские СМИ, на заседании юридического комитета, где обсуждался законопроект об иноагентах, депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой из-под воды провластного депутата Гурама Мачарашвили.

Между Деканоидзе и Мачарашвили произошла словесная перепалка. Председатель комитета Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала из-за нарушения регламента, так как она продолжила говорить после выключения микрофона.

СМИ пишут, что Деканоидзе назвала членов парламентского большинства "русскими". Мачарашвили в ответ заявил, что та променяла грузинское гражданство на должность в Украине. Деканоидзе в 2015–2016 годах возглавляла Национальную полицию этой страны.

Во время словесной перепалки Деканоидзе ударила Мачарашвили бутылкой, а затем бросила ее в коллегу.

По итогам встречи комитет по юридическим вопросам поддержал законопроект во втором чтении. На фоне дискуссии у здания парламента в Тбилиси началась акция сторонников правящей партии в поддержку законопроекта. Параллельно акция против законопроекта прошла в парке Ваке в Тбилиси.

Законопроект об иноагентах рассматривается в Грузии не первый месяц, в прошлом году его уже снимали с рассмотрения на фоне массовых протестов.