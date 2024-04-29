"Грузия отворачивается от Европы". Как "иноагенты" превратились в "инопроводников" и какой будет цена принятия такого закона

Парламент Грузии начал рассматривать во втором чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния. Накануне в центре Тбилиси прошла очередная масштабная акция протеста против «российского закона». В понедельник свой митинг — в поддержку законопроекта — соберут власти. Документ очень похож на российский закон об «иноагентах», хотя правящая партия это отрицает. Он грозит изменить курс страны на евроинтеграцию.

Цена принятия этого законопроекта для страны, которая стремится в Европейский союз и НАТО, может оказаться высокой. Всего через четыре месяца после получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС на кону ее европейская интеграция.

Но власти, которые в марте прошлого года провалили почти идентичный законопроект из-за масштабных протестов, в этот раз отступать, по-видимому, не собираются.

Протесты против «российского закона» — так критики называют принятый в первом слушании грузинским парламентом законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — продолжаются в Грузии уже более двух недель.

Главный лозунг протеста — «Нет российскому закону» — звучит не только на акциях, но и с театральных сцен и в эфире, им пестрят социальные сети.

Демонстранты в Тбилиси держат флаг ЕС. Фото: Davit Kachkachishvili / Anadolu via Getty Images

В воскресенье в Тбилиси состоялась очередная масштабная акция противников законопроекта, а в понедельник вечером правящая партия собирает у парламента своих сторонников, в том числе из регионов.

В этот же день на заседании юридического комитета парламента проходило рассмотрение законопроекта во втором чтении. Председатель комитета Анри Оханашвили выдворил несколько оппозиционных депутатов из зала заседания. Он перебивал и отключал микрофоны представителям гражданского сектора, не давая им высказать свою позицию и заявляя, что они нарушают регламент и не задают вопросы в рамках, предусмотренных вторым чтением.

В итоге парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении.

«Проводники иностранной силы» — кого коснется закон?

«Проводящая интересы иностранной силы организация» — в таком качестве в случае принятия законопроекта в трех чтениях должны будут регистрироваться неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода.

Согласно законопроекту, который инициировала правящая «Грузинская мечта», организациям-«проводникам иностранной силы» придется заполнять годовую финансовую декларацию, которая будет публичной. Тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве «проводника» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тысяч лари — около 9,4 тыс. долларов.

Для выявления «проводящих интересы иностранной силы организаций» и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник — в целях мониторинга добывать необходимую информацию, в том числе персональные данные.

В предыдущей, отозванной в марте прошлого года из-за протестов версии законопроекта неправительственные организации и СМИ должны были регистрироваться «как агенты иностранного влияния».

Замена термина, по словам критиков законопроекта, ничего не значит. Термин «организация, проводящая интересы иностранной силы», по их словам, несправедливо клеймит практически все грузинские НПО.

«Независимые гражданские организации и СМИ, особенно онлайн-издания, в абсолютном большинстве зависят от зарубежных грантов, исходя из нашего экономического положения. Считать организации агентами или проводниками иностранных интересов только из-за того, что их проекты финансируются зарубежными грантами, само по себе несправедливо и может указывать на несовместимые с демократическим государством авторитарные намерения», — объяснял во время рассмотрения законопроекта в первом чтении на комитетском слушании в парламенте представитель неправительственной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе.

Проблемой правозащитники считают и предусмотренный законопроектом мониторинг. По словам Имнадзе, рамки мониторинга не ограничены, а это означает, что доступ может быть предоставлен к любого типа информации в организации или СМИ.

«Никто не будет доверять медиа, если у него не будет гарантии, что предоставленная им информация будет защищена», — считает Имнадзе.

Почему грузинские общественники критикуют законопроект

Законопроект, который уже во второй раз пытается принять правящая партия, по словам правозащитников, повторяет российское законодательство об «иноагентах» 2012 года и последствия его принятия будут такими же. Так считают в грузинских организациях, которым новый закон угрожает.

Силовики на улицах в Тбилиси. Фото: Vano Schlamov / AFP via Getty Images

Одним из последствий будет прекращение работы многих неправительственных организаций и независимых СМИ, так как регистрироваться «проводниками интересов иностранной силы» они не станут.

«Грузинская Ассоциация молодых юристов 30 лет существует для того, чтобы защищать права человека. Мы не будем подчиняться закону, который нас назовет организацией, проводящей интересы иностранной силы», — заявила председатель ассоциации Нона Курдованидзе во время рассмотрения законопроекта на комитетском слушании в парламенте.

Принятием такого законодательства, по словам представителей неправительственного сектора, власти отвечают на критику со стороны НПО и СМИ. Цель — стигматизировать гражданское общество и подавить критику в адрес властей.

«Самая большая проблема этого закона в том, что он не нужен. Он принимается только для того, чтобы репрессировать НПО и свободные СМИ и как-то упразднить те неправительственные организации, которые наблюдают за выборами, так как у нас [парламентские] выборы в октябре 2024 года», — говорит Би-би-си защитница прав женщин, глава НПО «Сапари» Баия Патарая.

По ее словам, все неправительственные организации в Грузии зависят сегодня от финансовой поддержки из-за рубежа и прекращение их работы отразится на всех жителях Грузии.

«Мы предоставляем много сервисов. Например, „Сапари“ предоставляет женщинам юридическую консультацию и помощь, социальную консультацию, мы работаем над изменением токсичной маскулинности, отношения к женщинам. За последние несколько лет мы помогли более чем тысяче женщин. Это реальная работа, которую мы делаем. Эти женщины потеряют эту помощь и надежду, что они могут найти справедливость в этой стране», — говорит она.

Более 200 организаций уже заявили, что регистрироваться «в порочащем их достоинство реестре» никогда и не в какой форме не намерены. Они также приостанавливают сотрудничество с властями и отказываются от участия в рабочих группах и встречах, где будут представители властей, до тех пор, пока законопроект не будет отозван.

Возвращение законопроекта на рассмотрение в парламент авторы заявления считают изменением внешнеполитического курса Грузии.

«Пересмотр и принятие российского закона — это антиконституционный шаг, который затрагивает всех граждан, убивает грузинскую демократию и оставляет нас один на один с Россией», — подчеркивается в заявлении.

В Грузии, согласно опросам, преимущественное большинство населения стабильно выступает за будущее страны в Евросоюзе. Конституция Грузии обязывает конституционные органы в пределах своих полномочий принимать все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

Чем похожи российская и грузинская версии закона об «иноагентах»

Грузинская инициатива напоминает российский закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», по которому Минюст РФ может внести в список «иностранных агентов» любое НКО, СМИ или даже гражданина, а ведомство даже не обязано доказывать, что организация или человек действуют в интересах иностранных правительств или партий — достаточно получения финансирования из-за рубежа или же просто утверждения, что объект находится «под иностранным влиянием».

В России штрафы за нарушение этого закона ниже, чем предлагают ввести в Грузии — до 300 тысяч рублей (около 3,2 тысяч долларов), но предусмотрено и лишение свободы — до пяти лет.

В США — и Россия, и Грузия ссылаются на американский опыт, аргументируя свою борьбу «с иностранным влиянием» — нарушение закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act — FARA), который был принят в 1938 году для борьбы с нацистской пропагандой, грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до $10 000. Впрочем, в Америке этот закон применяется редко — за 50 лет лишь семь случаев нарушений дошли до суда, а приговор судья вынес лишь в одном из них.

В России закон об «иноагентах» применяют намного шире — так, число административных штрафов, выписанных по статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» в 2023 году выросло более чем в 20 раз — до 350, обратило внимание издание РБК. Уже известны уголовные дела за нарушение этого закона.

Одно из важных отличий американского законодательства, по словам юристов , в самом определении «иноагента». По американскому законодательству «агент иностранного принципала» тот, кто находится под контролем и действует по указанию и под руководством иностранного принципала (лица, от имени которого действует агент).

В России и в законопроекте, который пытаются принять в Грузии, для того, чтобы считаться иноагентом или проводником интересов иностранной силы достаточно даже частичного иностранного финансирования.

Аналогию продвигаемого законопроекта российскому в правящей партии «Грузинская мечта» отрицают. Ключевые аргументы властей в пользу принятия законопроекта — обеспечение прозрачности и предотвращение финансирования «антигосударственных» проектов зарубежными донорами.

Москва — за, Запад — против

В то время как в Брюсселе и Вашингтоне призывают не принимать закон, который грозит ограничить свободу слова и стигматизировать неправительственный сектор и СМИ и не соответствует европейским ценностям, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе настаивает, что законопроект основан на прозрачности и подотчетности, а потому — «европейский».

Выступая перед журналистами после принятия законопроекта в первом слушании, Кобахидзе обвинил «конкретные НПО», не называя организации, в причастности к «ЛГБТ-пропаганде», нападках на православную церковь, систематических попытках дискредитации государственных институтов и назвал их одним из главных источников радикализма и поляризации в политической жизни.

«Если бы действовал эти годы закон о прозрачности, донорам было бы трудно открыто финансировать поляризацию в Грузии», — заявил Кобахидзе.

На фоне однозначной и беспрецедентной критики законопроекта в ЕС и США грузинские власти нашли единомышленников в Москве, где протесты против принятия закона связали с Западом.

«Истерика» вокруг закона об иноагентах указывает на то, что решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти есть, и «принятие закона может эти планы сорвать», написал в телеграм спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

«За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», — прокомментировал происходящее в Грузии зампред Совета безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев призвал россиян «не злоупотреблять гостеприимством» грузин и не присоединяться к акциям протеста.

«Релоканты из России в эти дни бравируют своим массовым участием в уличных акциях в Грузии против закона об иноагентах. И это неудивительно. Для создания массовости на улицах Тбилиси западными спецами по „цветным“ революциям привлекается проверенный актив перебежчиков из России», — написал он в телеграм-канале.

Аргументы в пользу законопроекта у представителей российских властей те же, что и раньше в пользу российского законодательства: они называют его гораздо более мягким, чем во многих западных странах и США.

Архивные кадры российского президента, который говорит, что российская версия закона гораздо более мягкая, чем в США, и практически идентичные высказывания о грузинском варианте закона представителей «Грузинской мечты» стали мемами в грузинских СМИ еще в марте прошлого года, когда власти в первый раз безуспешно попытались принять закон об «иноагентах».

Судьбоносный закон

Законопроект, по словам аналитиков, может стать поворотным для Грузии.

«Принятие этого законопроекта практически значит, что Грузия отворачивается от Европы. Этот поворот происходит уже несколько лет, это не нечто новое, но, по крайней мере, до сих пор „Грузинской мечте“ удавалось создать впечатление, что они играют двойную игру, что они прагматики и не хотят раздражать Россию, но для них евроинтеграция остается приоритетом», — говорит политолог Гиа Нодиа.

Законопроект, который хотят принять власти, по словам Нодиа, «агрессивно антизападный»: «Запад — враг и надо как-то от него защищаться — это главная суть этого законопроекта», — уверен он.

За попыткой принять такое законодательство, по мнению политолога, стоят опасения основателя и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили, который верит, что Запад готовит в Грузии революцию.

«Это такая обсессия, страх и паранойя Иванишвили, что Запад старается его свергнуть, Запад считает его врагом и есть какие-то постоянные заговоры для того, чтобы ситуацию в Грузии взорвать, и Запад использует для этого свою поддержку гражданского общества», — говорит он.

Возвращение уже отозванного год назад законопроекта — рискованный шаг для правящей партии, говорит Нодиа, но власти идут на это, считая, что тем самым они обезопасят себя на парламентских выборах, которые должны пройти в Грузии в октябре этого года.

«Выборы — это всегда такой опасный период, часто цветные революции происходили в контексте выборов, поэтому они считают, что себя надо обезопасить. Я думаю, они понимают, что это рискованный шаг, но считают, что оставлять все как есть и продолжать разрешать поддержку гражданского общества со стороны Запада опаснее», — считает Нодиа.

Принятие такого закона может отразиться и на самом избирательном процессе, так как именно грузинские неправительственные организации проводят тщательное наблюдение за выборами, отмечает политолог. Эти организации периодически становились мишенью нападок со стороны властей.

«Это [принятие закона] может сильно подорвать способность грузинских неправительственных наблюдать за выборами», — говорит Нодиа.

Статус под угрозой?

Грузия в декабре прошлого года получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС с оговоркой, что она предпримет девять шагов в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии.

Принятие такого закона — шаг в противоположном направлении. Об этом один за другим предупреждают Тбилиси европейские лидеры. Законопроект не соответствует стремлению Грузии и отдаляет, а не приближает ее к ЕС, написал в Х председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Повторная попытка грузинских властей принять законопроект обсуждалась на прошлой неделе и в Европейском парламенте. В принятой европарламентариями резолюции отмечается, что переговоры о вступлении Грузии в ЕС не следует начинать, пока этот закон будет частью правовой системы страны.

Кроме основного текста резолюции, европейские депутаты приняли поправки. В них, среди прочего, они призвали Совет ЕС и партнеров Евросоюза рассмотреть введение персональных санкции в отношении основателя правящей в Грузии партии миллиардера Бидзины Иванишвили, а Европейскую комиссию — оценить влияние готовящегося закона на соответствие Грузии критериям визовой либерализации.

Принятием законопроекта правящая партия подтвердит абсолютную лояльность Москве тем, что она остановит движение Грузии в направлении Запада, говорит старший исследователь Центра исследований экономической политики (EPRC) и бывший посол в Дании и Исландии Гиги Гигиадзе.

«Этот закон не только исключает начало переговоров между Грузией и Евросоюзом о членстве в ЕС, но может даже послужить поводом отзыва статуса кандидата (…). Технически эта возможность существует. Для того, чтобы статус был отозван или приостановлен, нужно четырнадцать стран, то есть половина членов ЕС. В практике это никогда не происходило, но много чего не происходило в практике до 2022 года», — говорит Гигиадзе.

За попыткой грузинских властей принять такое законодательство он видит директиву Москвы. По его словам, на это указывает и то, что возвращение законопроекта совпало с идентичными инициативами в Кыргызстане и оккупированной Абхазии.

В отколовшемся от Грузии регионе Абхазии, которую Грузия считает оккупированной Россией, закон об иноагентах был инициирован в феврале этого года. Кыргызстан в марте принял «закон об иностранных представителях». Следом закрылся основанный еще в 1993 году Фонд «Сорос-Кыргызстан».

По словам директора Грузинского института политики Корнели Какачии, кто бы ни был инициатором возвращения такого законопроекта, то, какой будет траектория Грузии, можно видеть на примере стран, где уже приняли такое законодательство.

«Везде, где был принят такой закон, исчезло гражданское общество и свободные СМИ. Страны стали более авторитарными и, что самое главное, они и стилем правления, и идеологически сблизились с Россией. Исходя из этого, мы можем предположить, что чем более авторитарной и недемократической станет Грузия, тем больше отдалится она от Запада и Европы и сблизится с Россией», — говорит он.

По словам политолога, Грузия либо сегодня использует окно возможностей для сближения с ЕС, имея статус кандидата, либо в будущем это окно возможностей закроется, и Грузия станет частью «постсоветского болота». Многое, по его словам, зависит от активности населения, как сегодня, так и на предстоящих выборах.

«Это не просто очередной вопрос, который касается гражданского общества и прозрачности. Мы имеем дело с более масштабным, возможно, геополитическим изменением. Здесь речь идет о будущем Грузии, о том, где она будет геополитически и геостратегически завтра», — говорит Какачия.