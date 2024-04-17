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Против участников акции у здания парламента в Тбилиси применили спецсредства. 11 человека задержали

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Протесты в Грузии
Протесты в Грузии. Фото: AFP via Getty Images

В Тбилиси спецназ применил спецсредства против митингующих у здания грузинского парламента, где продолжаются протесты против законопроекта об «иностранных агентах».

Противостояние спецназа и протестующих началось у выходов из парламента на прилегающих улицах перед завершением пленарного заседания.

Организаторы акции призвали участников переместиться, чтобы «взглянуть в глаза» депутатам правящей партии «Грузинская мечта», которые выходили из здания.

При этом большая часть протестующих оставалась перед зданием парламента на проспекте Руставели до позднего вечера.

В МВД заявили, что применили так называемый перцовый спрей для пресечения незаконных действий.

В ведомстве утверждают, что участники акции бросали в полицейских предметы, в том числе камни и бутылки, в результате чего пострадал один сотрудник МВД, а автомобиль ведомства получил повреждения.

В результате МВД отчиталось о задержании 11 человек за административные правонарушения. Днем ранее были задержаны 14 человек.

«Мы еще раз призываем организаторов и участников митинга обеспечить выражение протеста в рамках, предусмотренных законом. За каждым противоправным действием последует соответствующее правовое реагирование», — говорится в заявлении МВД.

На кадрах с места событий можно видеть, что спецназ довольно жестко оттесняет протестующих, применяя к некоторым из них физическую силу.

От действий спецназа пострадали, в частности, трое журналистов онлайн-изданий «Публика», «Табула» и «Априли».

Журналист «Публики» Александр Кешелашвили рассказал, что его ударили и отняли мобильный телефон, который впоследствии вернули.

На кадрах телеканала видно, как спецназовцы толкают журналистам, а затем один из полицейских ударяет его по голове.

Спецназовцы также избили и отняли мобильный телефон у журналиста Георгия Бадридзе, сообщают грузинские СМИ. На фотографии издания «Априли» также видны следы побоев у журналиста Георгия Басхаджаури.

Он рассказал изданию, что его оскорбляли, а когда он упал — начали бить.

Во вторник грузинский парламент начал рассмотрение на пленарном заседании законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который, по мнению оппозиции, повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

Голосование по законопроекту в первом чтении состоится, вероятно, уже в среду, так как депутаты еще продолжают выступать, сказал на заседании председатель парламента Шалва Папуашвили.

Обсуждение закона уже второй день сопровождается массовыми акциями протеста: во вторник вечером около здания парламента в Тбилиси снова собрались тысячи демонстрантов.

Накануне после аналогичных акций протеста были задержаны 14 человек, которых обвинили в административных правонарушениях.

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

По мнению критиков законопроекта, принятие такого законодательства не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Грузии в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2086103-protiv-uchastnikov-aktsii-u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi-primenili-spetssredstva-11-cheloveka-zaderzhali/

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