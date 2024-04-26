Американские университеты сотрясают антиизраильские протесты. В Лос-Анджелесе отменена выпускная церемония, дошло до столкновений с полицией

Масштабные протесты против действий Израиля в Газе не стихают в кампусах американских университетов. Участники протестных акций требуют от университетов прекратить принимать пожертвования от оборонных и других компаний, которые ведут бизнес с Израилем.

За последнюю неделю полиция задержала более 500 человек на пропалестинских демонстрациях.

Протесты представляют собой серьезную проблему для администрации университетов, которые пытаются, с одной стороны, сохранить свободную академическую дискуссию, а с другой – не допустить разжигания ненависти.

Жаркие споры о действиях Израиля в Газе и свободе слова охватили студенческие городки США после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. С тех пор как говорят студенты, участились случаи антисемитизма и исламофобии.

Масштабные протесты усилились в последние несколько дней и сейчас охватывают все большее число кампусов.

Протестное движение оказалось в центре внимания на прошлой неделе после того, как в кампус Колумбийского университета пришлось вызвать полицейских, задержавших более 100 демонстрантов.

С тех пор география демонстраций и сидячих забастовок расширилась, и протесты студентов проходят в Нью-Йоркском, Йельском, Колумбийском университетах, Гарварде, Калифорнийском университете в Беркли, Массачусетском технологическом институте, Мичиганском университете, Эмерсон-колледже и Университете Тафтса, Техасском университете в Остине и других вузах по всей стране.

В кампусах протестующие установили палаточные лагеря, проводят сидячие забастовки и демонстрации.

Администрации университетов называют протесты незаконными и требуют от студентов разойтись.

В некоторых случаях на помощь призывается полиция.

Полицейские разгоняют палаточные лагеря и задерживают протестующих.

За последние несколько дней были задержаны сотни студентов-активистов в разных кампусах – по данным Reuters, всего было задержано не менее 550 человек. Всем им вручают повестки и позднее освобождают.

Однако были и случаи жесткого разгона с применением слезоточивого газа и тазеров, и столкновений между полицейскими и активистами.

Борцы за гражданские права раскритиковали излишнее применение силы полицией.

"Применение силы следует рассматривать только как крайнюю меру и должно быть соразмерно создаваемой угрозе", – заявил в письме президент общественной организации NAACP Джеральд Григгс.

Протест студентов в США. Фото: Celal Gunes/Anadolu/Getty Images

Руководство университетов пытается найти тонкую грань между уважением свободы слова и безопасностью.

Ранее в Колумбийском университете отменили очные занятия, а в Университете Южной Калифорнии, где в среду в кампусе в Лос-Анджелесе были задержаны 93 человека, администрация отменила основную выпускную церемонию 10 мая.

Колумбийский университет сначала пытался подавить протест силой и с помощью полицейских избавиться от палаточного лагеря, чем вызвал гнев многих правозащитных групп, студентов и преподавателей. Протестующих разогнали и задержали, но через несколько дней палаточный лагерь был вновь установлен.

Теперь представители университета проводят мирные переговоры со студентами.

"Переговоры идут, есть подвижки. У нас есть свои требования; у них свои", – прокомментировала президент Колумбийского университета Минуш Шафик.

В разговоре с агентством AFP студентка по имени Мими описывает, что произошло за последнюю неделю в палаточном лагере Колумбийского университета, где она находится.

"Они называют нас террористами и обвиняют нас в насилии. Но это они вызвали полицию, когда студенты просто спокойно сидели", – говорит девушка. "У полиции есть оружие, у полиции есть тазеры, у нас же – только наши голоса".

Протестующие студенты говорят, что таким образом выражают солидарность с палестинцами в Газе, а также призывают администрации президентов раскрыть информацию о своих "финансах и пожертвованиях от производителей оружия и компаний, заинтересованных в израильской оккупации".

Обвинения в антисемитизме

Студенты-евреи жалуются, что критика действий Израиля в Газе нередко переходит в антисемитизм, а сами они не чувствуют себя в безопасности. Раввин при Колумбийском университете ранее посоветовал студентам-евреям временно избегать кампуса.

Студенты-активисты обвинения в антисемитизме отрицают и утверждают, что критикуют только израильское государство и его сторонников.

Human Rights Watch и Американский союз гражданских свобод осудили арест протестующих и призвали власти уважать их права на свободу слова.

Но некоторые республиканцы в Конгрессе обвинили администрацию университетов в том, что те позволяют притеснять еврейских студентов.

В последние несколько дней в нескольких кампусах прошли и контрпротесты – тех, кто поддерживает Израиль.

Обернувшись в израильские и американские флаги, протестующие промаршировали по улицам, окружающим кампус Колумбийского университета, размахивая флагами.

Контрпротесты в США. Фото: Grace Hie Yoon/Anadolu/Getty Images

Протесты – визитная карточка демократии

Президент США Джо Байден на этой неделе сказал, что осуждает как "антисемитские протесты", так и "тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами".

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал студенческие протесты проявлением демократии, но раскритиковал студентов за то, что на своих демонстрациях они мало говорят о роли ХАМАС в конфликте.

Протесты он назвал "визитной карточкой нашей демократии" – "наши граждане в любой момент могут заявить о своих взглядах, тревогах и гневе", отметил он.

"Я уже не раз говорил об этом, конфликт мог бы закончиться завтра, он мог бы закончиться еще вчера, все могло бы закончиться несколько месяцев назад, если бы ХАМАС сложил оружие, перестал использовать мирное население как живой щит и освободил бы заложников", – сказал Блинкен, добавив, что протестующие на демонстрациях не обвиняют ХАМАС, как будто группировка не играла ключевой роли в нынешнем конфликте.

Общественное мнение изменилось

За почти 7 месяцев с начала кровавого конфликта в Газе в США поменялось отношение к нему. Большинство американцев теперь, как показал недавний опрос Gallup, не одобряют действия Израиля в Газе.

Война в Газе началась после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек.

По подсчетам подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в результате израильского наступления в анклаве погибло более 33 тысяч палестинцев, большинство из которых – мирные жители.