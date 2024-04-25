Палестинцы в секторе Газа ищут погибших родных в братских могилах

Любая мать будет искать своего пропавшего ребенка где бы то ни было и не остановится до тех пор, пока у нее остается хоть капля сил. Живого или мертвого. Это не имеет значения.

Это перевод репортажа корреспондента Би-би-си Фергала Кина, оригинал этого текста на английском языке можно прочитать здесь.

Карима Элрас искала сына в братских могилах у больницы имени Насера четыре долгих дня, невзирая на шум, пыль и невыносимый смрад.

21-летний Ахмед был убит в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, 25 января. Но его тело пропало.

Во вторник Карима нашла своего мальчика.

«Я приходила сюда каждый день, — рассказала она. — Каждый день, пока не нашла тело моего сына, моего сына Ахмеда, желанного маленького мальчика, самой большой любви в моей жизни. Он потерял отца, когда ему было всего 12 лет, и это я его вырастила».

Рядом с ней вокруг могил ходят и другие семьи.

Подобные сцены с трагической регулярностью повторяются в зонах военных конфликтов по всему миру.

Бульдозеры с ревом рвут землю, добираясь до мертвых тел. Из разрытой земли торчит окостеневшая рука. Рядом могильщики размечают отдельные участки, где будут перезахоронены эксгумированные трупы. Стоящие рядом люди надеются найти среди них своих близких.

Но хотя подобные картины встречаются по всему миру, это вовсе не означает, что похороненные в них люди погибли при схожих обстоятельствах. Каждая братская могила, будь то на Балканах, в Центральной Африке, на Ближнем Востоке или где-то еще, является результатом местных конфликтов.

Захоронение погибших в войне в Газе, которая, по имеющимся сообщениям, унесла жизни более 34 000 человек на очень небольшом участке земли, оказалось непростой, а зачастую и опасной задачей.

Одни кладбища переполнены. До других просто невозможно добраться из-за непрекращающихся боевых действий. В такой ситуации умерших пришлось хоронить прямо на территории больниц, где, как говорили израильские военные, они боролись с ХАМАС.

Я писал о многих войнах. Иногда причину гибели жертв можно было установить достаточно быстро. Это происходило тогда, когда к местам массовых захоронений быстро приезжали судебно-медицинские эксперты, после чего к ним допускали и журналистов.

Но сейчас в секторе Газа ситуация совершенно иная. Израиль и Египет отказываются пускать в Газу иностранных журналистов, а непрекращающиеся боевые действия делают работу любой потенциальной команды судмедэкспертов чрезвычайно опасной.

Установить, как и когда погиб каждый человек, чье тело было эксгумировано из могил у больницы Насера, а также у больницы Аль-Шифа, почти невозможно.

Правда ли, что, как утверждает ХАМАС, некоторые из них были казнены израильскими военными?

Или же сотни погибших в братских могилах — это жертвы авиаударов и боевых действий внутри и вокруг медицинских комплексов, а также те, кто умер от болезней и недоедания, вызванных войной? Переносили ли израильтяне тела из одной могилы в другую?

Директор Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на Палестинских территориях Аджит Сунгей сказал мне, что необходимо провести независимую судебно-медицинскую экспертизу.

Во вторник другой представитель ООН заявил, что у некоторых эксгумированных тел были связаны руки.

Перед этим представитель Палестинской гражданской обороны, группы, которая проводит спасательные и восстановительные операции, заявил, что некоторые трупы были найдены в наручниках, со следами выстрелов в голову, другие же были одеты так, как обычно одевают военнопленных.

Я спросил Аджита Сунгая, есть ли у него доказательства, подтверждающие утверждения о том, что некоторые тела были найдены со связанными руками?

«У нас до сих пор нет доказательств, у нас есть информация, — ответил он. — И эта информация должна быть подтверждена из разных источников. И именно поэтому нам необходимо независимое международное расследование».

«В этой ситуации, когда мы наблюдаем в секторе Газа многочисленные серьезные нарушения прав человека, многие из которых потенциально являются военными преступлениями, мы не можем допустить, чтобы это стало очередной проходной информацией. Эти нарушения имели массовый характер», — добавил он.

Сунгай также сказал, что у него есть группы, готовые к работе в секторе Газа, если Израиль даст им разрешение и обеспечит безопасный доступ.

Израильская сторона назвала клеветой утверждение о том, что они якобы хоронили тела в больницах.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится: «Утверждение о том, что ЦАХАЛ захоронил тела палестинцев, необоснованны и бездоказательны».

Представитель ЦАХАЛ добавил, что некоторые могилы были разрыты, а тела эксгумированы для того, чтобы определить, не были ли там захоронены и заложники, взятые ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября и увезенные в Газу.

«Осмотр проводился тщательно и исключительно в тех местах, где разведка указала на возможное присутствие тел заложников. Осмотр проводился уважительно с сохранением достоинства погибших», — говорится в заявлении.

Работа по эксгумации и достойному перезахоронению погибших будет продолжаться еще несколько дней.

Сомайя аль-Шурбаги забрала тело своего мужа Усамы из могилы у больницы Насера и сумела перевезти его на кладбище, чтобы похоронить рядом с остальными членами семьи.

Она опускается на колени около свежей могилы рядом со своей дочерью Хинд.

«Моя маленькая дочь сказала, что хочет пойти на могилу отца, — говорит Сомайя, — и я сказала, что мы его навестим, как только похороним. Нам очень тяжело, но все-таки после того, как мы его похоронили, стало немного легче».

Воспоминания пятилетней Хинд по-детски чисты и наивны: «Он любил меня, покупал мне вещи, и мы куда-нибудь вместе ходили».

Фергал Кин

Би-би-си, Иерусалим