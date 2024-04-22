США могут ввести санкции против израильского батальона "Нецах Иегуда". Нетаньяху пообещал бороться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сопротивляться любым попыткам наложить санкции в отношении вооруженных сил страны после сообщений о том, что США планируют прекратить помощь одному из подразделений ЦАХАЛ.

«Я буду бороться с этим изо всех сил», — заявил в воскресенье Нетаньяху.

Ранее новостной сайт Axios сообщил, что США планируют ввести санкции против израильского батальона «Нецах Иегуда» из-за предполагаемых нарушений прав человека на оккупированном Западном берегу.

Как понимает Би-би-си, любой такой шаг будет предпринят в рамках американского закона о запрете на помощь иностранным военным подразделениям, замешанным в подобных нарушениях.

Когда на прошлой неделе госсекретаря Энтони Блинкена спросили о том, правда ли, что американская военная помощь подразделениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может быть урезана из-за обвинений в нарушениях прав человека на оккупированном Западном Берегу, он ответил: «Я принял решение; вы можете его ожидать в ближайшие дни».

Вашингтон – главный союзник Израиля – никогда раньше не приостанавливал помощь подразделениям ЦАХАЛа.

Израильские военные заявляют, что «Нецах Иегуда» действовал в соответствии с международным правом.

«После публикаций о санкциях против батальона в ЦАХАЛе понятия не имеют об этой проблеме, — цитирует слова военных агентство Reuters, — ЦАХАЛ работает и будет продолжать работать над расследованием любого необычного происшествия в соответствии с законом».

В субботу Axios со ссылкой на три источника в США, знакомых с этой проблемой, подтвердил, что Блинкен должен объявить о мерах в отношении «Нецах Иегуда» в течение нескольких дней.

Как сообщается, этот шаг будет связан с предполагаемыми злоупотреблениями на Западном берегу, включая один инцидент в январе 2022 года, в котором 80-летний Омар Асад, американец палестинского происхождения, умер после того, как израильские солдаты связали его и заткнули ему рот во время обыска.

Тогда США призвали к «тщательному уголовному расследованию и полной ответственности» по этому делу.

Позже в ЦАХАЛе заявили, что сожалеют о смерти Омара Асада и что командир «Нецах Иегуда» будет «отчитан» за это. Также было заявлено, что двум солдатам будет запрещено занимать командные посты в течение двух лет, но они не будут привлечены к ответственности. Смерть Асада тогда была объяснена заболеванием, которым он уже страдал какое-то время.

Семья Асада, многие члены которой проживают в США, осудила решение о закрытии дела.

Все предполагаемые нарушения имели место до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Любое решение запретить подразделению ЦАХАЛа получать военную помощь США будет приниматься в соответствии с «Законом Лихи», инициатором которого в 1997 году был тогдашний сенатор Патрик Лихи.

Закон предполагает запрет на финансирование или обучение иностранных военных подразделений, которые подозреваются в причастности к грубым нарушениям прав человека.

В прошлом году группа американских чиновников, известная как «Форум проверки Израиля-Лихи», рассмотрела как минимум дюжину обвинений, выдвинутых против израильских подразделений, в том числе против батальона «Нецах Иегуда», сообщил Би-би-си бывший высокопоставленный американский чиновник Джош Пол.

«Мы считали, что в большинстве случаев нарушения не были устранены. Другими словами, виновные не были должным образом привлечены к ответственности», — сказал Джош Пол, бывший директор бюро по военно-политическим вопросам госдепартамента, которое курирует поставки оружия.

«Когда мы пытались представить эти рекомендации госсекретарю, нам так и не удалось провести их на политическом уровне», — добавил он.

Пол подал в отставку в ноябре в знак протеста против того, что он считал отсутствием ответственности за поставки оружия Израилю.

Отвечая на вопрос, дошли ли в итоге упомянутые им рекомендации до Блинкена, он процитировал недавние сообщения средств массовой информации, свидетельствующие о том, что это было сделано.

Сформированный в 1999 году батальон «Нецах Иегуда» представляет собой состоящее исключительно из мужчин специальное подразделение, в котором служат ультраортодоксальные евреи.

Ранее на этой неделе госдепартамент ввел санкции в отношении израильского крайне правого активиста Бен Сиона Гопштейна. В нем говорится, что его организация «Лехава» участвовала в актах насилия, дестабилизировавших ситуацию на Западном берегу.