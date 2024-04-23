Появилось видео тренировки Рамзана Кадырова на фоне слухов о неизлечимой болезни

На страницах Рамзана Кадырова во "ВКонтакте" и Instagram появилось видео его тренировки в спортзале. Тем временем в соцсетях не стихают слухи о проблемах со здоровьем у главы Чечни, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах можно заметить, как Кадыров в компании нескольких мужчин делает различные силовые упражнения.

При этом подпись к видео гласит:

"Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия – это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Помните, забота о здоровье – это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху: как в спорте, так и в жизни.

Вместе с товарищами по спортзалу тренировки становятся увлекательнее, интереснее. А соревновательный дух заставит каждого выложиться по полной программе. Советую всем именно таким образом избавляться от напряжения и заряжаться бодростью", – говорится в публикации на странице Кадырова.

Интернет-издание "Агентство" обращает внимание, что видео было опубликовано после недавней публикации "Новой газеты Европа" о неизлечимой болезни главы Чечни. Эти кадры, как свидетельствует анализ "Агентства", с большой долей вероятности были сняты в понедельник, однако по ним нельзя сделать вывод о том, что глава Чечни в хорошей форме.

"На тренажерах Кадыров берет небольшой вес (как правило, всего несколько блоков), а упражнения для мышц рук и груди делает в том числе гантелями в 7 кг. По видео невозможно понять, как долго глава Чечни делает упражнения.

Большую нагрузку Кадыров берет, лишь когда делает жим лежа, но в данном случае зритель не видит краев грифа, а потому нельзя быть абсолютно уверенным, что это упражнение глава Чечни делает самостоятельно.

Вместе с Кадыровым упражнения делают еще несколько человек. В некоторых случаях они берут нагрузку меньше, а потому из видео складывается ощущение, что Рамзан Кадыров делает упражнения, которые делают физически развитые мужчины", – говорят авторы проекта.

Вместе с тем всю тренировку, как подчеркивает издание, рядом с Кадыровым находится бывший главврач одной из грозненских больниц – Умар Байсаров.