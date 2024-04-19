Как иранская военная мощь сопоставима с израильской?

Беспрецедентная атака Ирана на Израиль в ночь на 13 апреля вызвала новые опасения по поводу возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В результате этого обстрела Израиль не понес каких-либо значительных потерь и сбил почти все выпущенные Ираном 300 ракет и дронов. Столь массированная атака продемонстрировала возможности Ирана наносить авиаудары, но также и способность Израиля их отражать.

В ответ Израиль нанес весьма ограниченный удар, который также не нанес сколь-нибудь серьезного ущерба и послужил скорее предупреждением Тегерану.

И Израиль, и Иран, судя по всему, пока что не горят желанием превратить этот обмен ударами в полновесную войну, не в последнюю очередь потому, что обе стороны обладают значительной военной мощью.

Би-би-си проанализировала возможности обеих сторон.

Какая из сторон имеет преимущество?

Би-би-си основывает свои оценки на перечисленных ниже источниках, хотя каждая из сторон может обладать более значительным потенциалом, который содержится в секрете.

Международный институт стратегических исследований (IISS) сравнивает огневую мощь вооруженных сил обеих стран, используя официальные данные и открытые источники.

Другие организации, такие как Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), также предлагают свои оценки, однако их точность может варьироваться в отношении стран, которые часто не предоставляют своих данных.

Николас Марш из Института исследования проблем мира в Осло (PRIO) говорит, что IISS считается эталоном оценки военных мощностей разных стран.

Размеры и расходы

Иран — куда более крупная страна, чем Израиль: его население (около 89 млн человек) почти в десять раз превышает население Израиля (почти 10 млн человек).

По подсчетам IISS, в иранской армии 600 тысяч солдат, в израильской - 170 тысяч, что почти в шесть раз меньше.

При этом, также по данным IISS, Израиль тратит на оборону намного больше, чем Иран, что обеспечивает ему значительное технологическое преимущество в любом потенциальном конфликте.

В 2022 и 2023 годах оборонный бюджет Ирана составил около 7,4 млрд долларов, израильский – в два раза больше (около 19 млрд долл.)

Авиация

По данным IISS, Израиль располагает 340 военными самолетами, в боевой готовности, что дает ему преимущество в точности нанесения авиаударов.

Среди них тактические истребители F-15, многофункциональные истребители пятого поколения F-35 и скоростные боевые вертолеты.

По оценкам IISS, Иран располагает примерно 320 боеспособными самолетами, и по своим техническим характеристикам они уступают израильским.

Истребители появились у Ирана еще в 1960-х годах, в том числе американские F-4, F-5 и F-14 (F-14 Tomcat был снят с вооружения ВМС США почти 20 лет назад, но до сих пор используется в Иране).

По словам Николаса Марша из PRIO, трудно сказать, сколько из этих старых самолетов действительно могут летать, потому что найти запчасти для них крайне сложно.

«Железный купол» и «Стрела»

Основой обороны Израиля служат системы противовоздушной обороны «Железный купол» и «Стрела».

«Стрела» («Хец») — израильский противоракетный комплекс, развернутый в составе эшелонированной системы ПВО, созданной Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний.

Этот комплекс предназначен для противодействия баллистическим ракетам различной дальности, в том числе более 2000 км, а это примерное расстояние от Ирана до Израиля.

«Железный купол» специализируется на борьбе с тактическими ракетами. Это противоракетная оборона малой дальности.

Старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности Узи Рубин рассказал Би-би-си, что в субботу чувствовал себя в безопасности, когда увидел, как «Железный купол» и союзники Израиля сбивают почти все ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном по Израилю.

«Я был счастлив и доволен... Эта система специально создана для использования против подобных целей. Это противоракетная оборона малой дальности. Ничего подобного нигде больше нет», — говорит Рубин.

Иранские ракеты, беспилотники и военно-морские силы

Ракетная программа Ирана считается самой крупной и разнообразной на Ближнем Востоке.

В 2022 году генерал Кеннет Маккензи из Центрального командования США заявил, что у Ирана насчитывается более 3 тысяч баллистических ракет.

Иран провел обширную работу над своими ракетными системами и беспилотниками после войны с соседним Ираком в 1980–1988 годах.

Он разработал ракеты малой и большой дальности, а также беспилотники, многие из которых недавно были выпущены по Израилю.

Аналитики, изучавшие ракеты, направленные на Саудовскую Аравию повстанцами хуситами, пришли к выводу, что они были сделаны в Иране.

По данным IISS, стареющий военно-морской флот Ирана насчитывает около 220 кораблей, израильский — около 60.

По данным CSIS Missile Defense Project, Израиль также экспортирует ракеты в несколько стран.

Кибератаки

Система обороны Ирана менее технологически развита, чем израильская, поэтому кибератака на израильские вооруженные силы может нанесчти гораздо больший ущерб.

Израиль сообщает, что в период с 7 октября до конца 2023 года на его системы было совершено 3380 кибератак.

Глава Организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали заявил, что за месяц, предшествовавший недавним парламентским выборам, Иран предотвратил около 200 кибератак.

В декабре министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что кибератака привела к перебоям в работе автозаправочных станций по всей стране.

Ядерная угроза

Предполагается, что Израиль обладает собственным ядерным оружием, однако официально он придерживается политики преднамеренной двусмысленности.

Считается, что у Ирана нет ядерного оружия, и, несмотря на обвинения в обратном, Тегеран отрицает, что пытается использовать свою гражданскую атомную программу для превращения в ядерную державу.

Прокси-война между Израилем и Ираном

Хотя Израиль и Иран до сих пор не вступали в официальный военный конфликт между собой, обе страны находятся в противостоянии.

Высокопоставленные иранские военные и сотрудники спецслужб погибают в результате взрывов и обстрелов в третьих странах, в которых обвиняют Израиль. Иран нападает на Израиль руками своих сателлитов.

Военизированная шиитская группировка «Хезболла» ведет крупнейшую из прокси-войн Ирана против Израиля из Ливана, и Тегеран не скрывает, что поддерживает «Хезболлу».

Аналогичным образом он поддерживает и боевиков ХАМАС, который был признан террористической организацией Великобританией, США и странами Евросоюза. Именно ХАМАС организовал нападения на Израиль 7 октября, его боевики десятилетиями обстреливали из сектора Газа израильские территории ракетами.

Израиль и страны Запада считают, что Иран поставляет оружие и боеприпасы боевикам ХАМАС и занимается их подготовкой.

Повстанцы-хуситы в Йемене также поддерживаются Тегераном. Саудовская Аравия утверждает, что ракеты, выпущенные по ней хуситами, были изготовлены в Иране.

Поддерживаемые Ираном шиитские группировки обладают значительной властью в Ираке и Сирии. Тегеран выступает на стороне сирийского правительства Башара Ассада и, по некоторым сведениям, использует территорию этой страны для нападений на Израиль.

Ариф Шамим

BBC News Urdu

При участии Ахмеда Хаваджи, Карлы Рош, Резы Сабери и Криса Партриджа