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Новости русской службы Би-би-си

Ситуация на фронте для Украины ухудшается. Есть ли риск поражения в 2024 году?

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Флаг Украины
Флаг Украины. Фото: Halfpoint Images/Getty Images

Украина уже в этом году может столкнуться с реальной угрозой поражения в войне, предупредил бывший командующий Объединенными силами Великобритании. Причина, как сказал Би-би-си генерал Ричард Бэрронс, в том, «что Украина может почувствовать, что не может победить».

«И когда дело дойдет до этого, станут ли люди дальше сражаться и умирать, чтобы защитить то, что невозможно защитить?» — говорит он.

До этого дело еще не дошло.

Но ВСУ критически не хватает боеприпасов, войск и средств противовоздушной обороны. Широко разрекламированное контрнаступление в прошлом году не смогло выбить русских с захваченных ими территорий, и теперь Москва готовится к летнему наступлению.

Как оно будет выглядеть и каковы его вероятные стратегические цели?

«Формат предстоящего российского наступления довольно ясен, — говорит генерал Бэрронс. — Мы видим, как Россия наносит удары по всей линии фронта, используя преимущество 5 к 1 в артиллерии и боеприпасах, а также перевес в живой силе, подкрепленный применением новых вооружений».

К таким вооружениям относятся планирующий боеприпас — модернизированная «тупая авиабомба» советских времен, оснащенная оперением, GPS-наведением и фугасной взрывчаткой, которая наносит большой ущерб украинской обороне.

«В какой-то момент этим летом, — говорит генерал Бэрронс, — мы ожидаем увидеть крупное российское наступление с намерением добиться большего, чем небольшое продвижение, возможно, с задачей прорыва украинских позиций.

И если это произойдет, есть риск, что российские войска прорвутся в те районы Украины, где ВСУ не смогут их остановить».

Но где?

В прошлом году россияне точно знали, где Украина собирается атаковать — со стороны Запорожья на юг в сторону Азовского моря. Они реагировали соответствующим образом и успешно остановили украинское наступление.

Теперь ситуация радикально поменялась — Россия сосредотачивает свои войска и заставляет Киев гадать, где она собирается атаковать в следующий раз.

«Одна из проблем, с которой сталкиваются украинцы, заключается в том, что россияне могут выбирать, где они будут задействовать свои силы, — говорит старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг. — Это очень протяжённая линия фронта, и украинцы должны быть в состоянии защитить её всю».

А сделать этого они не могут.

«Украинские военные потеряют позиции, — уверен Уотлинг. — Вопрос в том, насколько и каких населенных пунктов это коснётся».

Вполне возможно, что российский Генштаб еще не решил, какое направление наступления выбрать в качестве главного. Но можно выделить три основных.

Харьков

«Харьков, конечно уязвим», — говорит доктор Уотлинг.

Второй по величине город Украины, расположенный в опасной близости от границы с Россией, является заманчивой целью для Москвы.

В настоящее время Харьков подвергается ежедневным ударам со стороны России, а Украина не может создать надёжную систему ПВО, чтобы отразить смертоносные атаки беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

«Я думаю, что первой целью российского наступления в этом году будет прорыв в Донбассе, — добавляет генерал Бэрронс, — но взгляды российских военных будут прикованы и к Харькову, который находится примерно в 29 километрах от российской границы, и это главный приз».

Сможет ли Украина продолжать функционировать как жизнеспособное образование, если Харьков падет? Да, говорят аналитики, но это будет катастрофическим ударом как по моральному духу, так и по экономике.

Донбасс

Территория восточной Украины находится в состоянии войны с 2014 года, когда поддерживаемые Москвой сепаратисты объявили себя «народными республиками».

В 2022 году Россия незаконно аннексировала две области Донбасса — Донецкую и Луганскую. Именно здесь последние 18 месяцев проходила большая часть боевых действий.

Украина приняла спорное решение, приложив огромные усилия и затратив большие людские и материальные ресурсы, пытаясь удержать сначала город Бахмут, а затем Авдеевку.

В ходе этих боёв она потеряла и то, и другое, а также некоторые из своих лучших боевых подразделений.

В Киеве возражают: сопротивление привело к непропорционально высоким потерям у россиян.

Это правда, бои за эти населенные пункты прозвали «мясорубкой».

Но у Москвы есть еще много войск, которые она может бросить в бой, а у Украины — нет.

На этой неделе командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи предупредил, что если США не направят Украине значительно больше оружия и боеприпасов, соотношение сил на поле боя составит 10 к 1 в пользу России.

Размер имеет значение. Тактика, руководство и оснащение российской армии, возможно, и уступают украинской, но она имеет такое численное превосходство, особенно в артиллерии, что даже если не предпримет ничего другого в этом году, она продолжит теснить украинские силы в западном направлении, захватывая деревню за деревней.

Запорожье

Это тоже лакомый кусок для Москвы.

Город с населением более 700 тысяч человек (в мирное время) расположен в опасной близости от линии фронта.

Для России это еще и заноза — столица одноименной области, которую Россия незаконно аннексировала, и тем не менее, город остается в составе Украины.

Правда, внушительная оборона, которую Россия построила к югу от Запорожья в ожидании украинского удара, теперь осложнит российское наступление.

Так называемая линия Суровикина, состоящая из трех эшелонов обороны, окружена самыми большими и плотными минными полями в мире. Россия могла бы их частично разминировать, но ее приготовления, скорее всего, будут обнаружены.

Все фишки на победу

Стратегической целью России в этом году, возможно, даже не будет захват территорий. Она может быть просто попытается сокрушить боевой дух Украины и убедить ее западных сторонников в том, что эта война — безнадежное дело.

Джек Уотлинг считает, что цель России — «попытаться вызвать чувство безнадежности»: «Это [российское] наступление не приведет к окончательному прекращению конфликта, независимо от того, как оно пойдет для той или иной стороны».

Генерал Бэрронс тоже не верит, что даже с учётом тяжелой ситуации, в которой сейчас находится Украина, Россия автоматически закрепит свое преимущество решительным наступлением.

«Я думаю, что наиболее вероятным исходом будет то, что Россия добьется успеха, но не прорывного. У нее не будет достаточно сил, чтобы продвинуться до реки [Днепр]. Но война повернется в пользу России», — считает он.

Одно можно сказать наверняка: президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине.

Он похож на игрока в покер, который ставит все свои фишки на победу. Он рассчитывает на то, что Запад не сможет предоставить Украине достаточно средств для самозащиты.

И несмотря на все саммиты НАТО, конференции и агитационные речи, есть вероятность, что он прав.

Фрэнк Гарднер. Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2084261-situatsiya-na-fronte-dlya-ukrainy-uhudshaetsya-est-li-risk-porazheniya-v-2024-godu/

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