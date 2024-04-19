США и Британия ввели новые санкции против Ирана в надежде удержать Израиль от эскалации

Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении новых санкций против Ирана. Это заявление последовало за беспрецедентным воздушным нападением Ирана на Израиль 13-14 апреля. В ближайшее время новые санкции намеревается ввести и Евросоюз.

США ввели новые санкции против в общей сложности 16 человек и организаций. Среди последних — автомобилестроительная компания Bahman Group, которая участвовала в выпуске двигателей для задействованных в нападении на Израиль дронов.

Санкции также коснулись ее дочерних предприятий, связанных, как указывается в заявлении Министерства финансов, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Они действуют от имени КСИР и участвуют… в производстве БПЛА и двигателей к ним… Министерство финансов также вносит в санкционный список пять компаний, которое поставляют комплектующие материалы иранской сталелитейной компании Khuzestan Steel Company (KSC)… Металлургический сектор Ирана ежегодно приносит доход, эквивалентный нескольким миллиардам долларов, большая часть которого приходится на экспорт стали», — говорится в пресс релизе Министерства финансов.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон не одинок в своей санкционной политике против Ирана. «Сегодня в координации с Соединенным Королевством, и с согласия наших партнеров, мы предпринимаем быстрые и решительные действия в ответ на беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Мы используем имеющиеся у нас экономические инструменты для того, чтобы подорвать главные аспекты вредоносной деятельности Ирана, включая его программу по производству БПЛА и те доходы, которые режим генерирует для поддержки терроризма», — сказала Йеллен.

Какова цель новых санкций?

Своими действиями США и их союзники пытаются показать Ирану, что нападение на Израиль безнаказанным не останется. Однако в целом Запад старается ограничиться дипломатическими и финансовыми мерами, одновременно уговаривая Израиль не идти не эскалацию. Считается, что прямой израильский удар по Ирану может перерасти в большую региональную войну.

Израильские политики заявляют, что ответят на иранскую атаку, несмотря на уговоры союзников; как именно они будут действовать и когда, пока неизвестно. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, побывавший в Израиле накануне, призывал Биньямина Нетаньяху действовать «жестко и при этом умно», однако признавал, что совсем удержать Израиль от силовых действий вряд ли удастся.

Введение новых санкций сопровождалось заявлением президента Джо Байдена, в котором он однозначно дал понять, что Соединенные Штаты обеспокоены не только действиями, направленными против своего главного стратегического партнера в регионе, то есть Израиля, но и потенциальной опасностью, которая грозит находящимся там гражданам США.

«Пусть всем, кто способствует действиям Ирана или поддерживает его, будет ясно, что Соединенные Штаты глубоко привержены обеспечению безопасности Израиля. Мы стремимся добиться того, чтобы и нашим людям, находящимся в этом регионе, и персоналу наших партнеров, ничего не угрожало. И мы без колебаний предпримем все необходимые действия, чтобы привлечь вас к ответственности», — предупредил американский президент.

Одновременно Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило, что вводит новые ограничительные меры на доступ Ирана к технологиям, в том числе к коммерческой микроэлектронике, используемой в производстве БПЛА, которые также «поддерживают незаконную войну России в Украине».

Эффект от объявленных 18 апреля санкций, скорее всего, будет ограниченным. И иранская программа производства беспилотников, и КСИР, и Bahman Group уже много лет находятся под санкциями, которые так и не смогли полностью лишить Тегеран возможности производить те типы оружия, которые использовались в нападении на Израиль. А КСИР, кроме того, признан в США террористической группировкой еще в 2019 году, то есть уже пять лет как не имеет доступа к их финансовой системе

Британские санкции

Список санкций против Ирана, уже введенных Лондоном, состоит из более чем 400 пунктов. (Он опубликован Министерством финансов, и с ним можно ознакомиться здесь)

С сегодняшнего дня вводятся санкции в отношении еще семи физических лиц и шести организаций, которые, как сказано на сайте правительства Соединенного Королевства «позволили Ирану вести дестабилизирующую деятельность в регионе, включая нападение на Израиль».

Премьер-министр Риши Сунак отметил, что нападение на Израиль было «безрассудным актом и опасной эскалацией», и добавил, что новые ограничения вводятся для того, чтобы показать Тегерану, что Лондон «однозначно осуждает его поведение», и призваны ограничить «дестабилизирующие действия» Исламской Республики в регионе.

Дэвид Кэмерон во время встречи со своими коллегами из стран G7 на Капри отметил, что Иран решил напасть на Израиль тогда, когда весь регион Ближнего Востока и так находится в крайне нестабильном состоянии, подчеркнув, что подобные действия могли бы привести к гибели тысяч мирных людей и еще большей эскалации.

Кто попал в британский санкционный список?

Среди организаций, которые Лондон включил в санкционный список, оказались в полном составе Генеральный штаб вооруженных сил Ирана, КСИР и единый боевой командный штаб ВС Ирана (он же центр Хатам-уль-Анбиа).

В список же людей, оказавшихся под индивидуальными санкциями, кроме прочих, попали командующий центром Хатам-уль-Анбиа, генерал-майор Рашид Голям-Али, который находится под санкциями США с 2018 года, а также директор Организации Аэрокосмической промышленности (центр высокотехнологических исследований в Тегеране) Сейид Мир Ахмад Нушин.

На лиц, попавших под санкции, распространяется запрет на поездки в Соединенное Королевство и замораживание их активов. Предприятиям же грозит только замораживание активов, если таковые находятся под британской юрисдикцией.

Лондон постоянно ужесточает санкции против Ирана. Только в прошлом году список пополнился 154 очередными пунктами. Чаще всего ограничения касаются лиц и предприятий, так или иначе связанных с разработкой и производством БПЛА и ракет. Прежние санкции касались главным образом дронов Shahed 131 и Shahed 136 — моделей, которые Иран поставлял в Россию (сейчас они также собираются в самой России из иранских комплектующих).

Эти типы дронов также использовались Ираном при нападении на Израиль.

Санкции ЕС

Евросоюз, точно так же, как и США с Британией, уже ввел многочисленные санкции против Ирана, в том числе за систематическое нарушение прав человека и за продажу России беспилотников, которые Москва использует в войне против Украины.

«Очень важно сделать все, чтобы изолировать Иран», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель во время первого саммита в Брюсселе после нападения Ирана на Израиль.

Поскольку в нападении на Израиль принимали участия и те дроны, производители и производство которых уже и так находятся в «черном списке» Брюсселя, новые ограничения, скорее всего, будут касаться более широкого круга физических лиц и организаций, так или иначе вовлеченных в военную промышленность Тегерана.

Ныне действующий санкционный режим запрещает экспорт из Евросоюза в Иран комплектующих, используемых при строительстве и производстве БПЛА, а также ограничивает поездки и замораживает личные активы людей, которые так или иначе участвуют либо в производстве иранских дронов, либо в его финансировании.

На сегодняшний день в этом списке находятся шесть физических и пять юридических лиц.

Насколько действенны санкции?

Действующие против Ирана санкции, разумеется, могут быть болезненными и неприятными, но не непреодолимыми.

В своем заявлении министр финансов США Джанет Йеллен также отметила, что не исключает возможности введения против Ирана и дополнительных нефтяных санкций.

Но пока Запад обсуждает ужесточение санкций после нападения Ирана на Израиль, Иран экспортирует больше нефти, чем когда бы то ни было за последние шесть лет, обеспечивая доход в 35 млрд долларов в год за счет того, что ее основным покупателем стал Китай.

«Иранцы овладели искусством обхода санкций, — сказал Фернандо Феррейра, руководитель службы геополитических рисков в Rapidan Energy Group в США. — Если администрация Байдена действительно хотела бы нанести серьезный урон финансовым возможностям Ирана, ей следовало бы переключить внимание на Китай».

Государственное иранское информационное агентство «Тасним», например, заявило 17 апреля, что нефтяная промышленность страны нашла способы обойти санкции, добавив, что, поскольку ее основным покупателем был Китай, она в значительной степени защищена от давления Запада.

Армен Азизян, старший аналитик и специалист по санкциям компании Vortexa, сказал в интервью британской газете Financial Times, что «иранцы очень хорошо научились находить лазейки». По его словам, за последний год число нефтеналивных танкеров в иранском торговом флоте выросло на одну пятую и достигло 253 судов.

Китай же, дабы открыто не раздражать США, использует для переработки иранской нефти не государственные, а частные заводы. Недаром в прошлом месяце министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что «сегодня мы можем экспортировать нефть куда захотим, причем с минимальными скидками».