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Байден психически пригоден для должности президента, заявили в Генпрокуратуре США

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил законодателям, что он полностью уверен в психической пригодности Джо Байдена для должности президента, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что он полностью уверен в психической пригодности президента Джо Байдена для должности президента США.

Заявление генпрокурора прозвучало на фоне озвученных выводов специального прокурора Роберта Хура, который выразил сомнения в способности президента США помнить о важных вещах.

"Если вы спрашиваете меня о моих собственных наблюдениях как члена Совета национальной безопасности и члена президентского кабинета, я полностью доверяю президенту", — заявил Гарланд во время слушаний по ассигнованиям в Палате представителей.

По словам генпрокурора, он лично наблюдал за тем, как Джо Байден умело руководил совещаниями штаба и членов кабинета министров по вопросам иностранных дел, военной стратегии и политики в невероятно сложном мире.

Напомним, доклад о расследовании спецпрокурора Роберта Хура был опубликован в начале февраля. В нем Байден описан как пожилой человек с плохой памятью "неоправданный, неточный и неуместный".

Представители Демократической партии публично высказались в поддержку президента.

В конце февраля лечащий врач президента США Джо Байдена по итогам ежегодного медицинского обследования заявил, что его здоровье позволяет ему исполнять обязанности главы государства, и никаких новых проблем в ходе медосмотра выявлено не было.

В январе президент США Джо Байден выступая на ужине демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав Дональда Трампа "действующим президентом".

В ноябре 2023 года экс-врач Белого дома, а ныне - конгрессмен, Ронни Джексон заявил о недееспособности президента США Джо Байдена, который "деградировал" за время пребывания на посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2087030-bayden-psihicheski-prigoden-dlya-dolzhnosti-prezidenta-zayavili-v-genprokurature-ssha/

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