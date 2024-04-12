В ожидании иранского удара: США ограничили передвижения дипломатов в Израиле, Британия, Франция и Россия рекомендуют гражданам не ездить в регион

На Ближнем Востоке напряженно ждут ответа Ирана на удар по иранскому консульству в Дамаске, в котором Тегеран обвиняет Израиль. США, Британия, Россия и другие страны ограничивают передвижения дипломатов по Израилю и рекомендуют своим гражданам не ездить сейчас в регион.

Вашингтон распорядился, чтобы сотрудники посольства США в Израиле и члены их семей ограничили перемещения по стране.

Сотрудникам американского посольства запрещено выезжать за пределы Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Ехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы. Это ограничение, как говорится на сайте посольства, действует «до дальнейшего уведомления».

Американские чиновники предупреждают, что Иран завершил подготовку к нападению на Израиль, которое может произойти уже сегодня, отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Хьюго Бачега.

Американский чиновник сообщил CBS News, что атака может включать в себя более 100 беспилотников, десятки крылатых ракет и, возможно, баллистические ракеты, и будет направлена на военные объекты в Израиле. По словам чиновника, израильтянам будет «непросто» защититься от атаки такого масштаба. Он не исключил возможности того, что иранцы решат не предпринимать ее, но добавил, что «это вполне может произойти во время сегодняшнего рабочего дня».

Атака такого масштаба неизбежно вызовет ответные действия Израиля, что может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке. В Израиль был направлен высокопоставленный американский генерал, чтобы обсудить иранскую угрозу и возможный ответ Израиля. Американские чиновники предупредили, что любое прямое нападение Ирана на Израиль также приведет к ответным действиям со стороны Америки, отмечает Хьюго Бачега.

МИД Великобритании также заявил о «возможности нападения на Израиль со стороны Ирана». Великобритания предупреждает своих граждан о рисках при поездках в Израиль с октября прошлого года, когда на Израиль было совершено нападение боевиков «ХАМАС».

Подобные предостережения выпустила и Франция.

Российский МИД рекомендовал россиянам не ездить сейчас в Израиль, Ливан, на палестинские территории и вообще в этот регион.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», — цитируют агентства официального представителя МИД Марию Захарову.

При этом Иордании рекомендация не касается: по словам Захаровой, МИД считает, что «перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства» сейчас маловероятен.

Ничего Захарова не сказала и о поездках в Иран.

Авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до субботы, 13 апреля.

В минувшее воскресенье, 7 апреля, Тегеран заявил, что теперь — после нападения на консульство Ирана в Сирии — посольства Израиля не могут считаться безопасным местом.

Налет на консульство Ирана в Дамаске

Иран пообещал дать жесткий ответ на авиаудар, нанесенный 1 апреля по его консульству в столице Сирии Дамаске.

Жертвами удара стали 13 человек: семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шесть сирийских граждан.

Среди убитых — бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, важная фигура в спецподразделении «Кудс», отделении КСИР, отвечающем за операции за рубежом.

Иран и Сирия обвинили в нападении Израиль, который воздержался от комментариев.

Нападение на дипмиссию Ирана в Сирии произошло на фоне предпринимаемых дипломатами разных стран попыток остановить расширение конфликта на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после налета на консульство в Дамаске связался со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном и призвал Тегеран отказаться от таких действий, которые могли бы привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

«Я глубоко обеспокоен тем, что просчет может привести к дальнейшему росту насилия», — сказал Кэмерон.

Президент США Джо Байден в минувшую среду, 10 апреля, предупредил, что Иран угрожал Израилю «серьезным нападением». Одновременно он пообещал Израилю «железную» поддержку.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Уилл Вернон, Белый дом таким образом стремился дать Тегерану ясный сигнал о том, что, несмотря на все разногласия между президентом Байденом и премьер-министром Израиля Нетаньяху по поводу ведения войны в Газе, любое нападение на Израиль будет встречено решительным ответом Вашингтона.

В минувший четверг глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла прибыл в Израиль для переговоров с руководством страны об угрозах безопасности.

Согласно заявлению Пентагона, визит Куриллы планировался давно, однако был перенесен на более ранние сроки из-за последних событий на Ближнем Востоке.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в переговорах с представителями Пентагона, что любая прямая атака на Израиль «потребует соответствующего ответа от Израиля против Ирана».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее провел переговоры с министрами иностранных дел Китая, Саудовской Аравии и Турции, в ходе которых он отметил, что дальнейшее расширение конфликта не может быть в интересах ни одной из сторон.