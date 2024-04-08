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Готовили покушение на руководство Кыргызстана: задержанных передали Азербайджану

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Задержанные
Задержанные. Фото: kabar.kg

Задержанных в Бишкеке предполагаемых членов ОПГ передали властям Азербайджана. Ранее сообщалось, что они готовили покушение на руководство КР, передает NUR.KZ со ссылкой на информагентство Kabar.

Напомним, ранее представители ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании иностранцев, которые, по данным ведомства, могли готовить покушение на руководство страны. Сообщалось о пяти гражданах Азербайджана, которые могут являться членами транснациональной ОПГ.

Вчера в ГКНБ КР рассказали, что задержанных передали властям Азербайджана по официальному запросу последних.

Представители Госкомитета добавили, что все пятеро были пойманы в Бишкеке, иностранцы, как сообщается, имеют причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.

По информации ГКНБ, 20 марта через КПП "Ак-Жол — автодорожный" на территорию Кыргызстана прибыли пять граждан Азербайджана, "которые в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления — заказного убийства".

Добавим, недавно в ГКНБ Кыргызстана сообщали, что нашли подземный туннель контрабандистов нашли на границе с Узбекистаном.

А в конце декабря сообщалось, что подростки планировали взорвать новогоднюю елку и совершить теракт в церкви в городе Джалал-Абад в Кыргызстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2080679-gotovili-pokushenie-na-rukovodstvo-kyrgyzstana-zaderzhannyh-peredali-azerbaydzhanu/

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