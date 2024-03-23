ГКНБ Кыргызстана заявил о предотвращении покушения на руководство страны

Представители ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании иностранных граждан, которые, по данным ведомства, могли готовить покушение на руководство КР, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

По информации пресс-центра Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, были задержаны пять граждан Азербайджана, которые могут являться членами транснациональной ОПГ.

"Чтобы укрепить криминальную среду и распространить воровскую идеологию, а также повысить свой статус, (один из задержанных – прим. ред.) прибыл со своими подельниками в Кыргызстан для организации покушения на руководство страны в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, влияние которой отразилось на всем постсоветском пространстве", – цитирует издание заявление ГКНБ.

В ГКНБ при этом заявили, что преступные планы могли возникнуть на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров.

"22 марта мужчин задержали. Ведутся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности согласно законодательству КР", – говорится в сообщении.