Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Подземный туннель контрабандистов нашли на границе Кыргызстана и Узбекистана (видео)

Опубликовано:

Вход в туннель
Вход в туннель. Кадр из видео: ГКНБ Кыргызстана

В Кыргызстане, недалеко от границы с Узбекистаном, был обнаружен туннель. По данным ГКНБ КР, он использовался для противоправной переправки товаров и лиц, передает NUR.KZ.

По данным кыгрызских правоохранителей, вчера, 19 марта, сотрудники ГКНБ Кыргызстана обнаружили туннель, который, по их сведениям, использовался для противоправной переправки товаров и лиц.

"Туннель был обнаружен в доме у жителя села Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области, в непосредственной близости с государственной границей Республики Узбекистан. Глубина туннеля составила 15 метров, общая протяженность туннеля – 130 метров, длина до государственной границы КР – 50 метров, высота туннеля составила 1 метр 70 сантиметров", – говорится в сообщении.

При этом за организацию канала контрабанды был задержан владелец дома Э. А.1986 года рождения.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных лиц к организации функционирования туннеля, а также ищут лиц, незаконно пересекших госграницу КР, и товаров, незаконно попавших на территорию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2071731-podzemnyy-tunnel-kontrabandistov-nashli-na-granitse-kyrgyzstana-i-uzbekistana-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.