Подземный туннель контрабандистов нашли на границе Кыргызстана и Узбекистана (видео)

В Кыргызстане, недалеко от границы с Узбекистаном, был обнаружен туннель. По данным ГКНБ КР, он использовался для противоправной переправки товаров и лиц, передает NUR.KZ.

По данным кыгрызских правоохранителей, вчера, 19 марта, сотрудники ГКНБ Кыргызстана обнаружили туннель, который, по их сведениям, использовался для противоправной переправки товаров и лиц.

"Туннель был обнаружен в доме у жителя села Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области, в непосредственной близости с государственной границей Республики Узбекистан. Глубина туннеля составила 15 метров, общая протяженность туннеля – 130 метров, длина до государственной границы КР – 50 метров, высота туннеля составила 1 метр 70 сантиметров", – говорится в сообщении.

При этом за организацию канала контрабанды был задержан владелец дома Э. А.1986 года рождения.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных лиц к организации функционирования туннеля, а также ищут лиц, незаконно пересекших госграницу КР, и товаров, незаконно попавших на территорию страны.