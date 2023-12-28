Спецслужбы Кыргызстана заявили о подготовке теракта в храме
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Подростки планировали взорвать новогоднюю елку и совершить теракт в церкви в городе Джалал-Абад в Кыргызстане, сообщили в ГКНБ, передает 24.kg.
Спецслужбы Кыргызстана заявили о задержании двух несовершеннолетних членов международной террористической организации "Исламское Государство - Вилаят Хорасан".
"По указанию зарубежных эмиссаров, они планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы", - сообщили в ГКНБ по этому поводу.
У задержанных изъяли мобильные устройства. Как отметили в ведомстве, обнаружены неопровержимые доказательства подготовки теракта - переписки с эмиссарами, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, видеозаписи с клятвой на верность.
Предполагается, что подростки были завербованы через интернет.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их преступных связей на территории Кыргызстана.
В отношении 16-летних парней возбудили уголовное дело по части 1 статьи 252 (акт терроризма) УК КР, сейчас они находятся в СИЗО.
Согласно части 1 статьи 252 УК КР, угроза совершения акта терроризма наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053049-planirovali-vzorvat-novogodnyuyu-elku-i-organizovat-terakt-podrostkov-zaderzhali-v-kyrgyzstane/