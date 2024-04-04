Еще троих подозреваемых задержали по делу о теракте в "Крокусе" в России
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус Сити Холле", передает РБК.
"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемые, как сообщает издание, задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.
Накануне сообщалось, что США более чем за две недели до теракта в "Крокус Сити Холл" сообщали российской стороне, что здание может стать объектом террористической атаки.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время в здании должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.
Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта — граждан Таджикистана — взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.
26 марта стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.
29 марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В начале апреля был арестован десятый по счету обвиняемый в теракте.
Сообщается, что пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного комплекса.
Спустя неделю после теракта президент России Владимир Путин высказался о заказчиках и цели теракта в "Крокусе". Он заявил, что России необходимо установить не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков теракта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2079083-esche-troih-podozrevaemyh-zaderzhali-po-delu-o-terakte-v-krokuse-v-rossii/