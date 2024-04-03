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WP: США предупреждали Россию о возможном теракте в "Крокусе"

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Здание "Крокус Сити Холла"
Здание "Крокус Сити Холла". Фото: Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images

США более чем за две недели до теракта в "Крокус Сити Холл" сообщали российской стороне, что здание может стать объектом террористической атаки, сообщают источники газеты Washington Post.

"Более чем за две недели до того, как террористы устроили кровавую атаку в пригороде Москвы, правительство США сообщило российским чиновникам, что "Крокус Сити Холл", популярное концертное заведение, является потенциальной целью", - говорится в материале WP.

Сам российский лидер, по данным издания Washington Post, публично отверг предупреждения США всего за три дня до теракта 22 марта, назвав их "откровенным шантажом".

"Официальные лица США, знакомые с информацией, которой Вашингтон поделился с Москвой, на условиях анонимности рассказали о конфиденциальных разговорах и разведданных. Также ранее в Совете национальной безопасности признали, что США передали информацию "о планируемом теракте в Москве", но не уточнили, что возможной целью назван "Крокус Сити Холл".

Представитель Кремля не ответил на вопросы The Washington Post касательно предупреждения о "Крокус Сити Холле". Но во вторник (2 апреля - прим. ред.) глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам в Москве, что информация, которой поделились Соединенные Штаты, была "слишком общей и не позволяла нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление", - говорится в материале западного издания.

При этом еще 7 марта, по данным WP, посольство США публично заявило об отслеживании сообщений о планируемых терактах в местах скопления людей в Москве, в том числе и на концертных площадках, и рекомендовало гражданам США "избегать больших собраний в течение следующих 48 часов".

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

29 марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле". На днях был арестован десятый по счету обвиняемый в теракте.

Число пострадавших в "Крокусе", по последним данным, выросло до 551.

Также накануне пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного комплекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077889-wp-ssha-preduprezhdali-rossiyu-o-vozmozhnom-terakte-v-krokuse/

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